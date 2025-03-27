Bayram öncesi müjdesi: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

TEB , Ramazan Bayramı hazırlıklarını hızlandıran müşterileri için 1 Mart - 6 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli özel bir kampanya başlattı.

Bireysel kredi kartı sahipleri, market, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinde 2.000 TL'ye kadar bonus kazanabilecek.

Kampanya Detayları:

Her ikinci 2.000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL bonus kazanımı,

Katılım için CEPTETEB Mobil uygulamasından veya ALISVERIS2 yazıp 4616'ya SMS göndererek kayıt yapılması gerekiyor,

Kazanılan bonuslar 14 Nisan 2025'te kartlara yüklenecek, 29 Nisan'a kadar kullanılması zorunlu.