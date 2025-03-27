Bayram öncesi müjdesi: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

TEB, Ramazan Bayramı hazırlıklarını hızlandıran müşterileri için 1 Mart - 6 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli özel bir kampanya başlattı.
Bireysel kredi kartı sahipleri, market, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinde 2.000 TL'ye kadar bonus kazanabilecek.
Her ikinci 2.000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL bonus kazanımı,
Katılım için CEPTETEB Mobil uygulamasından veya ALISVERIS2 yazıp 4616'ya SMS göndererek kayıt yapılması gerekiyor,
Kazanılan bonuslar 14 Nisan 2025'te kartlara yüklenecek, 29 Nisan'a kadar kullanılması zorunlu.
Ziraat Bankası ise 31 Aralık 2024 - 30 Haziran 2025 arasında Ziraat Mobil üzerinden Süper Şube müşterisi olanlara 5.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye ediyor.
Ziraat Süper Şube müşterisi olmak için Ziraat Mobil'den başvuru yapın,
Bankkart Kredi Kartı alın,
2.500 TL ve üzeri her alışverişte 500 TL Bankkart Lira kazanın (Toplam 5.000 TL'ye kadar).
Kazanılan Bankkart Lira'lar ile indirimli alışveriş,
Ziraat Süper Şube'nin özel kredi ve yatırım ürünlerine erişim,
Ücretsiz EFT ve döviz işlemleri gibi ayrıcalıklar.
|Kriter
|TEB
|Ziraat Bankası
|Maksimum Kazanç
|2.000 TL Bonus
|5.000 TL Bankkart Lira
|Geçerli Tarihler
|1 Mart - 6 Nisan 2025
|31 Aralık 2024 - 30 Haziran 2025
|Katılım Şartı
|Bireysel kredi kartı sahibi
|Ziraat Süper Şube müşterisi
|Öne Çıkan Özellik
|Market alışverişi odaklı
|Uzun vadeli avantajlar
TEB kampanyasına katılmak için 6 Nisan'a kadar kayıt yaptırın,
Ziraat'te Süper Şube müşterisi olmak için 30 Haziran'ı beklemeyin.
NOT: Her iki kampanyada da şartları tamamlamadan önce resmi banka sayfalarını kontrol edin.