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Bayram gelmeden müjdesi geldi! Bugün al 90 gün sonra öde! Düşük faiz ile 125 bin TL nakit para anında hesabınıza yatıyor!

Bugün al 90 gün sonra öde! Bayram gelmeden müjdesi geldi! Bayrama sayılı günler kala bankalar tarafından kredi avantajları resmen duyuruldu. VakıfBank vatandaşlara 125.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi kampayası veriyor. 36 aya varan vade ve esnek ödeme seçenekleriyle ilgi gören Vakıfbank bayram kredisi, 1,51 faiz oranı avantajı sunuyor. Aynı zamanda 7 farklı geri ödeme seçeneği ile vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Bayramda planlarını ertelemek istemeyenler bu cazip teklifi değerlendirmeye başladı. Peki, bayram kredisi nedir? Ayrıca cep telefonunuz aracılığıyla da Bayram Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

15.07.2021 21:29 - Son Güncelleme: 16.07.2021 08:30
Bayram gelmeden müjdesi geldi! Bugün al 90 gün sonra öde! Düşük faiz ile 125 bin TL nakit para anında hesabınıza yatıyor!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankalar tarafından bayram kredisi avantajları başlatıldı. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için özel olarak başlatılan kampanya vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Bu bağlamda, VakıfBank vatandaşlara 125.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi kampayası veriyor. 36 aya varan vade ve esnek ödeme seçenekleriyle ilgi gören Vakıfbank bayram kredisi, 1,51 faiz oranı avantajı sunuyor. Aynı zamanda 7 farklı geri ödeme seçeneği ile vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Bayramda planlarını ertelemek istemeyenler bu cazip teklifi değerlendirmeye başladı. Peki, bayram kredisi nedir? Ayrıca cep telefonunuz aracılığıyla da Bayram Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

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Bayram gelmeden müjdesi geldi! Bugün al 90 gün sonra öde! Düşük faiz ile 125 bin TL nakit para anında hesabınıza yatıyor!

VakıfBank Bayram Kredisi Nedir?

VakıfBank Bayram Kredisi tüm kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına sunduğu kredi paketidir.

Bayram gelmeden müjdesi geldi! Bugün al 90 gün sonra öde! Düşük faiz ile 125 bin TL nakit para anında hesabınıza yatıyor!

VakıfBank Bayram Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

VakıfBank Bayram Kredisi'ne mobil bankacılık, telefon bankacılığı, VakıfBak şubeleri üzerinden ve SMS ile kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

Bayram gelmeden müjdesi geldi! Bugün al 90 gün sonra öde! Düşük faiz ile 125 bin TL nakit para anında hesabınıza yatıyor!

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

BAYRAM KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Bayram gelmeden müjdesi geldi! Bugün al 90 gün sonra öde! Düşük faiz ile 125 bin TL nakit para anında hesabınıza yatıyor!

VakıfBank Bayram Kredisi Ödeme Seçenekleri!

VakıfBank, Bayram Kredisi kampanyası kredi ödemelerini 7 farklı şekilde tahsil edecek. İşte kredi ödeme seçenekleri;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli

Azalan taksitli