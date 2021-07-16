15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak! 1999 öncesinde sigorta girişi olanlara son dakika haberi geldi! Hemen bunu yapın...

8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor. 8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.