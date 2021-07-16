15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak! 1999 öncesinde sigorta girişi olanlara son dakika haberi geldi! Hemen bunu yapın...
Ve detaylar belli oldu. Peş peşe açıklama yapıldı. Emeklilik yaşı hesaplama, emeklilik maaşı hesaplama ve emeklilik sorgulama işlemleri ile alakalı merak edilenleri haberimizde sizlerle paylaştık. 1999 tarihi ve evvelinde sigorta başlangıcı olanlar ileri yıllarda sigortalandırılan şahıslara göre daha yüksek oranda ücret alabilirler. Sigorta başlangıcı bu tariflenen tarihler arasında yer alanlar amacıyla emeklilik koşulları nelerdir? 1999 senesinden evvelce SGK girişi olanların sahip bulunduğu faydalar neler? 8 Eylül 1999'dan evvelce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi amacıylade, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.
8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları ağırlaştırıldıkça, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün adedi yükseltildi. 1999 ve evvel sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusu ile ilgili büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve evvelki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır. 1999 ve evvel sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Emniyet Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak koşulu tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler.
8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor. 8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.
ERKEKLERİN DURUMU
8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1976 ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; "mezarda emeklilik" yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak. Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.
KADINLARIN DURUMU
Eski Yasaya göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim koşulunu birlikte sağladığı tarihte yaş koşulu aranmaksızın emekli olacaklar. 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını sağlayan kadın sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır.