Temmuz ayına özel satılık ucuz konutlar satışa çıktı! 31.000 TL, 67.500 TL, 117.000 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz!
Ev sahibi olmak isteyenler için müthiş haberler. Halkbank'tan Temmuz ayında ucuz icralık konutlar! Bankalar tarafından satışa sunulan konutlar normal piyasadan satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyata satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar icradan konut almayı daha mantıklı buluyor. Borçlu olan kişilerin borcuna karşılık el konulan bu konutlar, ev almak isyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Sizde bir ev sahibi olmak istiyorsanız; bankaların icralık konut listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata ev, iş yeri, arsa satın alabilirsiniz!
Borçlu kişilerin borcuna karşılık el konulan bu konutlar, bankalar tarafından satışa çıkartılmakta ve ev almak isteyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Sizde bir ev sahibi olmak istiyorsanız; bankaların icralık konut listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata ev, iş yeri, arsa satın alabilirsiniz! İşte bankalardan ucuz konut ilanları!
BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALINIR MI?
İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır.
Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur.
BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALMANIN AVANTAJLARI
Emlakçı sorunu olmadığından ona verilecek olan komisyon bedeline gerek kalmaz. Evin fiyatı birkaç bin daha düşmüş olur.
Taşınmazların değerini objektif piyasa koşulları belirler.
Evin en çabuk satılma değeri üzerinden tespitler yapılır.
Şişirilmiş yüzölçümleri için para ödemezsiniz. Mülk olduğundan büyük değil tam metrekaresinden satılır.
Banka bünyesinden satılan evlerin vergi gibi borçları yoktur. Ekstra bir maliyete evi aldığınızda katlanmak durumunda değilsiniz.
Mülkler ekspertiz tarafından bakılıp banka tarafından onaylandığı için yasal sorunu olmayan gayrimenkullerdir.
Üstelik bankalar KDV ödemez. Bu durumda sizden de KDV almayacaklar.
Bankalar KDV mükellefi olmadıkları için alırken KDV ödenmez.
BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALMANIN DEZAVANTAJLARI
Açık artırmada olan her mülk bir cevher değildir. Eski, bakıma ihtiyacı olan bir ev olabilir çünkü ev sahibi ödeme yapamadıysa ciddi mali sorunları vardır ve mülkleriyle ilgilenmez.
Alacağınız mülk kentsel dönüşüm bölgesinde mi, depremden zarar görür mü vs. detaylarını incelemeniz gerekir.
Evi geri almak isteyen sahibi size dava açabilir.
Açık artırmadan mülk satın almak genellikle çok para gerektirir. Her şirketin kendi ödemeleri vardır ve evi satın aldığınızda ön ödeme için bolca para vermeniz gerekebilir. Yanınızda bir miktar hazır para bulundurmalısınız.