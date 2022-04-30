3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi veriliyor! 30.000- ve 75.000 TL aralığında hemen alabilirsiniz! Bayram havası esti!

Koronavirüs salgının daha az tahribata sebep olması amacı ile mecburen alınmış olan kapanma kararları kapsamında hizmet verememiş olan esnaflar, ciddi maddi kayıplara uğramış ve sonuç olarak aşıların bulunması ve diğer virüs tedbirlerinin alınması ile birlikte açtıkları dükkanlarda faaliyetlerin devam edebilmesi için desteğe ihtiyaç duymuşlardı.