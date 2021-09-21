Battı balık yan gider demeyin! Borcu olanlar o tarihe dikkat! Vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman? SGK, KYK borç yapılandırma bitti mi?

Vergi borcu yapılandırması amacıyla müracaatte son günler yaşanıyor. 30 Eylül tarihine kadar Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş ya da dava safhasında tespit edilen vergi borçları ile cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri ve MTV borçları yapılandırılabilecek. Ülke çapında milyonlarca bireyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik 'borç yapılandırma' amacıyla son günler... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Kahraman, 7326 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki borç yapılandırma tarihi amacıyla son gün ne zaman? İşte borç yapılandırmaya dair bütün detaylar...