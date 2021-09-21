Battı balık yan gider demeyin! Borcu olanlar o tarihe dikkat! Vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman? SGK, KYK borç yapılandırma bitti mi?
Battı balık yan gider demeyin! Borcu olanlar o tarihe dikkat! Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla öngörülen müracaat ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti. Kamuya borçların yapılandırılmasına dair ilk taksiti ödemesi tarihi yaklaştı. Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, bütün idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını amacıylae alan vergi borçları amacıyla yapılandırma tarihi 30 Eylül'de doluyor.
Vergi borcu yapılandırması amacıyla müracaatte son günler yaşanıyor. 30 Eylül tarihine kadar Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş ya da dava safhasında tespit edilen vergi borçları ile cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri ve MTV borçları yapılandırılabilecek. Ülke çapında milyonlarca bireyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik 'borç yapılandırma' amacıyla son günler... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Kahraman, 7326 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki borç yapılandırma tarihi amacıyla son gün ne zaman? İşte borç yapılandırmaya dair bütün detaylar...
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
* Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş ya da dava safhasında tespit edilen vergi borçları ile cezalar
* Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal emniyet destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi
* Çeşitli kanunlara dayalı yapılan damga vergisi, özel prosedür vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları
* Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri
* Trafik cezaları
* Seçim, nüfus, askerlik para cezaları
* Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları
* Gümrük Bakanlığı'nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları
* İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları
* Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve etraf temizlik vergisi alacakları
* Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları
BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?
Vergi, sosyal emniyet primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu durumda ödenmeyen kamuya olan borçlar amacıyla tanınmış müracaat zamanı 30 Eylül 2021 günü sona erecek.