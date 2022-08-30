Başvurular patladı! Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 1 sene ödemesiz dönemli 150 bin TL sıfır faizli kredi veriyor!
Ziraat Bankası başlattığı kampanya kapsamında köyünde yaşam sürdürmek ve hayvancılık gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 150 bin TL kredi vereceğini açıklarken bu kredi paketinin en mühim özelliği ise faizsiz kredi olarak dağıtılıyor olması. Sonuç olarak hem kişilerin büyük şehirlere olan göçlerinin önüne geçilmiş olurken hem de hayvancılığın desteklenmesi sağlanacak.
84 ay vadeli olmasıyla ödeme basitliği yayınlayan Ziraat Bankası'nın sağladığı bu kredinin taksit tutarı ödeyebileceğiniz şekildedir. Faizsiz olduğundan ötürü sabit ödeme tutarı sunulmaktadır. Ziraat Bankası 84 ay vadeli ve 1 yıl ödemesiz 150 bin TL kredi fırsatının bazı ön koşulları da bulunuyor. İşte bu ayrıcalıklı kredi şartlarına dair merak edilen ayrıntılar!
Köyümde yaşam sürdürmek amacıyla bir sürü nedenim var diyenlere aradıkları nakit para desteği Ziraat Bankası'ndan geldi. İşte detayları...
Köyümde yaşam sürdürmek amacıyla bir sürü nedenim var diyenlere aradıkları nakit para desteği Ziraat Bankası'ndan geldi. İşte detayları...
Proje başvuruları devam ediyor! Memleketinde yaşam sürdürmek isteyenlere aradıkları nakit para desteğini devletin bankası Ziraat Bankası sunuyor. Ziraat Bankası köye dönüş kredisi nedir? Kimler yararlanabilir?
Ziraat Bankası tersine göçü teşvik etmek ve hayvancılık üretimini çoğaltmak hedefi ile faizsiz hibe kredi uygulaması başlattı.