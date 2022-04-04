Fark yaratılıyor! 👍EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK - Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! 2.500 TL...
EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlara müjde! Temmuz'da zamlı olarak ödenecek. Milyonlarca vatandaş yararlanacak. Uzun süredir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Ödemelerle ile ilgili son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Temmuz ayında çözüme kavuşmuş olacak. Peki çalışanları ve emeklileri neler bekliyor? İkramiye artışı, Emeklilere ikinci zam, memur emeklilerine fark oranında zam ve son olarak da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmaları! İşte detaylar...
Emekliler, memurlar, işçiler, EYT'lileri ilgilendiriyor. Milyonlarca kişinin geliri artıyor. Zam kapıda, gözler Temmuz ayında. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarında sona geliniyor. Mayıs ayında Meclis'e sunulacak. Temmuz ayına kadar yasalaşacak. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu kritik açıklamalar yaptı. Emeklilere zamda da 4 ayrı formül bulunuyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte memur maaşlarına da zam gelecek. EYT'de ise durum çok çok farklı! İşte son dakika gelişmeler...
Yılbaşında yapılan tarihi zam sonrası gözler Temmuz ayına çevrildi. Temmuz ayında EYT, emekli, memur ve işçilerin yüzü gülecek. Ek göstergenin Mayıs'ta TBMM'ye gelmesi ve Temmuz'da da yasalaşması bekleniyor. Emekli ve memur için zam kararları, bayram ikramiyeleri, 3600 ek gösterge ve EYT çalışmalarında da takvim daralıyor. Son durum şöyle: