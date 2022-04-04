Fark yaratılıyor! 👍EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK - Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! 2.500 TL...

Emekliler, memurlar, işçiler, EYT'lileri ilgilendiriyor. Milyonlarca kişinin geliri artıyor. Zam kapıda, gözler Temmuz ayında. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarında sona geliniyor. Mayıs ayında Meclis'e sunulacak. Temmuz ayına kadar yasalaşacak. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu kritik açıklamalar yaptı. Emeklilere zamda da 4 ayrı formül bulunuyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte memur maaşlarına da zam gelecek. EYT'de ise durum çok çok farklı! İşte son dakika gelişmeler...