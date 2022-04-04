RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Fark yaratılıyor! 👍EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK - Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! 2.500 TL...

Fark yaratılıyor! 👍EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK - Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! 2.500 TL...

EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlara müjde! Temmuz'da zamlı olarak ödenecek. Milyonlarca vatandaş yararlanacak. Uzun süredir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Ödemelerle ile ilgili son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Temmuz ayında çözüme kavuşmuş olacak. Peki çalışanları ve emeklileri neler bekliyor? İkramiye artışı, Emeklilere ikinci zam, memur emeklilerine fark oranında zam ve son olarak da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmaları! İşte detaylar...

04.04.2022 09:34 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:34
EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! Fark yaratılıyor! 2.500 TL...

Emekliler, memurlar, işçiler, EYT'lileri ilgilendiriyor. Milyonlarca kişinin geliri artıyor. Zam kapıda, gözler Temmuz ayında. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarında sona geliniyor. Mayıs ayında Meclis'e sunulacak. Temmuz ayına kadar yasalaşacak. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu kritik açıklamalar yaptı. Emeklilere zamda da 4 ayrı formül bulunuyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte memur maaşlarına da zam gelecek. EYT'de ise durum çok çok farklı! İşte son dakika gelişmeler...

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EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! Fark yaratılıyor! 2.500 TL...

Yılbaşında yapılan tarihi zam sonrası gözler Temmuz ayına çevrildi. Temmuz ayında EYT, emekli, memur ve işçilerin yüzü gülecek. Ek göstergenin Mayıs'ta TBMM'ye gelmesi ve Temmuz'da da yasalaşması bekleniyor. Emekli ve memur için zam kararları, bayram ikramiyeleri, 3600 ek gösterge ve EYT çalışmalarında da takvim daralıyor. Son durum şöyle:

EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! Fark yaratılıyor! 2.500 TL...

Bilindiği üzere asgari ücret 2022'de yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışın gerçekleşti. Bunun yanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı.

EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! Fark yaratılıyor! 2.500 TL...

Toplu sözleşme zam oranı ve enflasyon farkı kadar yapılan memur zammı için ek refah düzenlemesi yapıldı. Böylece memurun aldığı 6 ayda aldığı zam oranı 30,95 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! Fark yaratılıyor! 2.500 TL...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 66 ARTTI

Enflasyon oranının netleşmesinin ardından emekli zammı yüzde 25,48 olarak belirlendi. Bununla beraber en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı için artış yüzde 66 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

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