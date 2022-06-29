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Başvurular e-Devlet ve İŞKUR'a! En az 5 bin TL maaşla! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi alınıyor

İş arayanlara büyük fırsat! İŞKUR ilanlarını güncelledi. 2022 yılında yeni alımlar yapılacak. Başvruların başladığı duyuruldu. Şartları sağlayanlar dilediği ilanlara başvuru yapabilecek. En az 5 bin TL maaş veriliyor. Asgari ücretin arttılacağı hesaba katıldığında işe girenlerin 5 bin TL'den fazla maaş alacağı biliniyor. Bu noktada hangi meslekten alım yapılıyor? Başvuru şartları neler? şeklindeki soruların yanıtları merak ediliyor. İşte cevapları...

29.06.2022 12:20 - Son Güncelleme: 29.06.2022 12:20
Başvurular e-Devlet ve İŞKUR’a! En az 5 bin TL maaşla! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi alınıyor

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre bekçi, hastane personel, büro memuru, temizlik görevlisi, işçi ve çok daha fazla meslek için personel alımı yapılacak. İŞKUR güncel personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Bu noktada yeni alımlar dikkat çekti. En az ilkokul mezunu, 18 yaş ve üzeri binlerce kişi işe alınacak. Söz konusu ilanlara başvuru için genel şartlara ve firmalar tarafından belirlenen özel şartların karşılanması gerekiyor. Asgari ücrete yapılması beklenen zamla birlikte en az 5 bin TL maaş verilecek. İşte detaylar...

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Başvurular e-Devlet ve İŞKUR’a! En az 5 bin TL maaşla! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi alınıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) acil olarak işçi alımı yapıyor. Yeni ilanlar yayımlandı. 90 bin personel, işçi alınacak.

Başvurular e-Devlet ve İŞKUR’a! En az 5 bin TL maaşla! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi alınıyor

bekçi, hastane personel, büro memuru, temizlik görevlisi, işçi ve çok daha fazla meslek için alımlar başladı. Başvuru yapan şartları taşıyorsa hemen işe girebilecek.

Başvurular e-Devlet ve İŞKUR’a! En az 5 bin TL maaşla! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi alınıyor

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmak isteyenler için başvuruların nasıl yapılacağı da açıklanırken online başvuru yapacak olan vatandaşlar e- Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvurular e-Devlet ve İŞKUR’a! En az 5 bin TL maaşla! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi alınıyor

Ayrıca isteyen adayların en yakın İŞKUR şubesine giderek başvurabileceği de belirtildi.

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