Başvurular e-Devlet ve İŞKUR’a! En az 5 bin TL maaşla! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi alınıyor

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre bekçi, hastane personel, büro memuru, temizlik görevlisi, işçi ve çok daha fazla meslek için personel alımı yapılacak. İŞKUR güncel personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Bu noktada yeni alımlar dikkat çekti. En az ilkokul mezunu, 18 yaş ve üzeri binlerce kişi işe alınacak. Söz konusu ilanlara başvuru için genel şartlara ve firmalar tarafından belirlenen özel şartların karşılanması gerekiyor. Asgari ücrete yapılması beklenen zamla birlikte en az 5 bin TL maaş verilecek. İşte detaylar...