5851,47 TL tutarında geri ödemesiz, nakit hizmeti başladı! Sosyal Güvenlik Kurumu çocuğu olan aileler için kesenin ağzını açtı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Eğitimli Bakıcı Desteği Hizmeti!

Geliştirdiği projeler ve yaptığı ödemeler sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kez de çocuk doğurduğu ve bırakacak bir yeri olmadığı için çalışma hayatını yarıda kesmek zorunda kalan annelere seslendi.