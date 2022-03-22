Başvurular e- Devlet, İŞKUR, CBİKO adreslerine! 3 farklı devlet dairesine 20 bin 153 işçi alınacak! En az lise mezunu büro memuru, güvenlik, hemşire...
Güncel kamu personeli alımı ve devlet personeli alımları vatandaşlar tarafından sıkı takip ediliyor. Yayınlanan son ilanlara göre 3 kurum tarafından 20 bin 153 personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihleri ve başvuru detayları belli oldu. İlanlar Sağlık Bakanlığı, devlet tiyatroları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. 3 kurumun da personel alımı için son başvuru tarihi 31 Mart 2022 olarak belirlendi. İşte Mart ayı kamu personeli ve devlet işçisi alımı detayları...
İş arayan yüzbinlerce vatandaşlar için devlet kurumlarından güncel ilanlar yayınlanmaya devam ediliyor ve vatandaşlar yakından takip ediyor. Özellikler kamuda kariyer hedefleyenler kamu personel alımı ilanlarını merak ediyor ve KPSS şartı olup olmadığını araştırıyor. Haberimizde yer alan her bir ilanı inceleyerek kariyer hedeflediğiniz mesleğe uygun genel ve özel şartlara bağlı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte Mart ayı kamu personeli ve devlet işçisi alımı detayları...
HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALACAK?
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2 Büro Personeli, 9 Sahne Işıkçısı, 8 Sahne Makinisti,4 Sahne Mekanikçisi, 2 Dramaturg, 14 Sahne Amiri, 3 Konduvit, 1 Suflör – Suflöz, 3 Sahne Terzisi, 2 Aksesuarcı, 2 Kuru Temizleme, 1 Grafiker Programcı, 1 Web Tasarımcı, 1 Programcı alımı ile beraber toplam 53 personel alımı yapacak...
Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli 10 bin sürekli işçi olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapacak...
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI DETAYLARI!
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların Ekli 5 sayılı cetvelinde Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda personel alınacaktır.