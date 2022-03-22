Başvurular e- Devlet, İŞKUR, CBİKO adreslerine! 3 farklı devlet dairesine 20 bin 153 işçi alınacak! En az lise mezunu büro memuru, güvenlik, hemşire...

İş arayan yüzbinlerce vatandaşlar için devlet kurumlarından güncel ilanlar yayınlanmaya devam ediliyor ve vatandaşlar yakından takip ediyor. Özellikler kamuda kariyer hedefleyenler kamu personel alımı ilanlarını merak ediyor ve KPSS şartı olup olmadığını araştırıyor. Haberimizde yer alan her bir ilanı inceleyerek kariyer hedeflediğiniz mesleğe uygun genel ve özel şartlara bağlı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte Mart ayı kamu personeli ve devlet işçisi alımı detayları...