6 - 10 ay arasında paranızı PTT'den çekebilirsiniz! 🔍Yüzbinlerce kişiye İŞKUR'dan minimum 3 bin 973 TL! 30 gün sınırını kaçırmayın! TC'si olan herkes...

Çalışan tüm kesimi ilgilendiriyor. Ödemeler aylık olarak hesaplara yatıyor. 6 ay ile 10 ay arasında 3 bin 973 TL ödeme alınabiliyor. TC. kimlik numarası ile PTT üzerinden tahsil ediliyor. Çalışma süresi uzadıkça ödeme alınan zaman da artmış oluyor. Bu ödenek, son dört aylık dönemdeki ortalama brüt ücretin yüzde 40'ı oranında bağlanıyor. Ödemeler bakanlık tarafından öne çekilmediğinde her ayın beşinde yatırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...