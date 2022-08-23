Bakan Kurum'dan sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklama: Taksitler ne kadar olacak?
Son dakika Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği düzeyde olduğunu duyurdu. Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi. Peki sosyal konut projesinde diğer detaylar neler? Kimler sosyal konut için başvuruda bulunacak? İşte detaylar...
23.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:22
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."