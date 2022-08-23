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Haberler Ekonomi Bakan Kurum'dan sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklama: Taksitler ne kadar olacak?

Bakan Kurum'dan sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklama: Taksitler ne kadar olacak?

Son dakika Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği düzeyde olduğunu duyurdu. Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi. Peki sosyal konut projesinde diğer detaylar neler? Kimler sosyal konut için başvuruda bulunacak? İşte detaylar...

23.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:22
Bakan Kurum’dan sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklama: Taksitler ne kadar olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.

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Bakan Kurum’dan sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklama: Taksitler ne kadar olacak?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Bakan Kurum’dan sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklama: Taksitler ne kadar olacak?

"GELİR SINIRI İSTANBUL'DA 16 BİN, DİĞER İLLERDE 14 BİN"
Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

Bakan Kurum’dan sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklama: Taksitler ne kadar olacak?

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Bakan Kurum’dan sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklama: Taksitler ne kadar olacak?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

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