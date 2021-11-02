Başvuru yapmaya gerek yok! Faturasını alıp PTT'ye giden herkes binlerce lira alıyor! Bakanlık müjdeyi verdi! Toplamda 2,5 milyar...
Devlet tarafından vatandaşa yakacak ve elektrik desteği yapılıyor. Kasım ayının gelmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar yakacak ve elektrik yardımı için gerekli detayları araştırıyor. Aile ve Soyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yüzleri güldürecek açıklama geldi. Bakan Yanık, kış mevsimi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak suretiyle toplamda 2,5 milyar lira yardım verileceğini açıkladı. Bu doğrultuda yakacak ve elektrik yardımı için başvuruda bulunacak kişiler, " Yakacak ve elektrik yardım başvurusu nasıl yapılır? Yakacak ve elektrik yardımı başvuru şartları nedir?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte elektirik ve yakacak yardımına ilişkin tüm merak edilenler haberimizde!
Başvuru şartı yok! Faturasını alıp PTT'ye giden herkes binlerce lira alıyor! Bakanlık müjdeyi verdi! Toplamda 2,5 milyar TL... İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber Aile ve Soyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Kış ayının gelmesiyle birlikte yakacak ve elektrik yardımı için devlet kanadından destekler sağlanmaya devam ediliyor. Son olarak Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamada, 'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.' ifadelerine yer verildi. Peki, yakacak ve elektrik yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler...
Kış ayları boyunca yardımların süreceğini ve dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Tüm Türkiye'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Elektrik Tüketim Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, ''İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.'' dedi.