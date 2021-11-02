Başvuru yapmaya gerek yok! Faturasını alıp PTT'ye giden herkes binlerce lira alıyor! Bakanlık müjdeyi verdi! Toplamda 2,5 milyar...

Başvuru şartı yok! Faturasını alıp PTT'ye giden herkes binlerce lira alıyor! Bakanlık müjdeyi verdi! Toplamda 2,5 milyar TL... İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber Aile ve Soyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Kış ayının gelmesiyle birlikte yakacak ve elektrik yardımı için devlet kanadından destekler sağlanmaya devam ediliyor. Son olarak Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamada, 'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.' ifadelerine yer verildi. Peki, yakacak ve elektrik yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler...