EYT'liler emeklilik hakkı geliyor! Peki kimler, nasıl yararlanacak, hangi formüller gündemde?
Emeklilik için yaş şartının tamamlanmasını bekleyen sigortalılarla ilgili çalışma gündeme oturdu. Peki kimler, nasıl yararlanacak, hangi formüller gündemde? İşte erken emeklilik yolları...
03.11.2021 07:00
- Son Güncelleme: 05.11.2021 12:11
Bu çalışmanın kapsamı, detayları merak konusu oldu. Pek çok kişi bu çalışmaların kendisini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.
Öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsayacak.
KİMLERİ KAPSAYACAK?
Çalışma kapsamında sadece primin dolup dolmadığına bakılırsa burada işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün aranacak.
Yani 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 tarihinde ilk kez çalışmaya başlayan erkek sigortalılar, 5000 günü tamamlamışsa yaşına bakılmadan emekli olabilecek.