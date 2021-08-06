Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Bunlara dikkat ederek çift tazminat alabilmek mümkün! İşte şartlar…
Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emeklinin çok sevineceği bir haber var, bazı detaylara dikkat ederek çift tazminat alabilirler. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenleri yakından ilgilendiren haberin detayları derledik ve ikinci kez tazminat alabilmek için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiğini paylaştık. Peki alınan bu tazminat daha sonra emekli maaşından kesiliyor mu? İşte konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
06.08.2021 08:53
- Son Güncelleme: 06.08.2021 08:53
SGK'ya bağlı olarak yıllarca çalışan ve emekliliği hak eden milyonlarca vatandaş çalışmaya devam etmeleri halinde ikinci kez tazminat hakkı kazanabiliyor. Tabii ki bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) beklediği bazı şartlar ve yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli vatandaşlar alınan tazminatların daha sonra maaştan kesilip kesilmeyeceğini de merak ederek araştırıyor. İşte ayrıntılar...