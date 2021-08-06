Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Bunlara dikkat ederek çift tazminat alabilmek mümkün! İşte şartlar…

SGK'ya bağlı olarak yıllarca çalışan ve emekliliği hak eden milyonlarca vatandaş çalışmaya devam etmeleri halinde ikinci kez tazminat hakkı kazanabiliyor. Tabii ki bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) beklediği bazı şartlar ve yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli vatandaşlar alınan tazminatların daha sonra maaştan kesilip kesilmeyeceğini de merak ederek araştırıyor. İşte ayrıntılar...