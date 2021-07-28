Başvuru netleşti! İŞKUR başvuranlara aylık 3.000 TL'den fazla ödeme yapacak! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun!

İŞKUR'un açıklamasında Anne Projesi'nden yararlanmak için işsiz olmak ve 0 -15 yaş aralığında çocuk sahibi olmak yeterli. İŞKUR'un meslek edinme kurslarından herhangi birine kaydolan anneler, kayıt işleminin ardından verilecek tüm destekleri almaya hak kazanıyorlar. İŞKUR'un annelere verdiği destek parası ne kadar tartışılıyor.