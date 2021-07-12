Başvuru ile biriken paraları alabileceksiniz! SGK’dan alınması gereken paralar unutulursa birikiyor! Biriken 9 bin TL ödemesi…

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK hem sigortalı olarak çalışan vatandaşlara hemde sigortalı olarak çalışan vatandaşların yakınlarına bazı özel haklar sağlıyor. Sosyal yardım kapsamında vatandaşlar için yaşanan bu zorlu anlar içerisinde birçok ödemeler verilmeye devam ediyor. Bu yardımlar sayesinde herkes rahat bir nefes alabiliyor. Fakat bazı anlarda unutulan ödemeler oluyor ve bu ödemeler SGK üzerinde birikiyor. Sorgulama için SGK ile e devlet yeterli olacak. Geçmişe dönük en az 9 bin TL ödemeniz olabilir ve başvuru yaparak bunları geri alabilirsiniz.

12.07.2021 08:50 - Son Güncelleme: 12.07.2021 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





