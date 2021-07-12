Başvuru ile biriken paraları alabileceksiniz! SGK’dan alınması gereken paralar unutulursa birikiyor! Biriken 9 bin TL ödemesi…
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK hem sigortalı olarak çalışan vatandaşlara hemde sigortalı olarak çalışan vatandaşların yakınlarına bazı özel haklar sağlıyor. Sosyal yardım kapsamında vatandaşlar için yaşanan bu zorlu anlar içerisinde birçok ödemeler verilmeye devam ediyor. Bu yardımlar sayesinde herkes rahat bir nefes alabiliyor. Fakat bazı anlarda unutulan ödemeler oluyor ve bu ödemeler SGK üzerinde birikiyor. Sorgulama için SGK ile e devlet yeterli olacak. Geçmişe dönük en az 9 bin TL ödemeniz olabilir ve başvuru yaparak bunları geri alabilirsiniz.
En az 9.000 TL ödeme müjdesi! Sosyal destek kapsamında vatandaşlar için yaşanan bu zorlu anlar içerisinde bir hayli ödemeler verilmeye devam ediyor.Bu dayanaklar sayesinde herkes rahat bir soluk alabiliyor. Fakat bazı anlarda unutulan ödemeler oluyor ve bu ödemeler SGK üzerinde birikiyor.Denetleme için SGK ile e devlet yeterli olacak. Geçmişe dönük en az 9 bin TL ödemeniz olabilir ve müracaat yaparak bunları geri alabilirsiniz. Bir defaya mahsus olarak bu ödemeleri alabileceksiniz. Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden bakılabiliyor. İnternette tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açarak e- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı kontrol edebilirsiniz.