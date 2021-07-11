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Yeni işçinin parası devletten! Dev desteğin detayları belli oldu

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşvikinde detaylar belli oldu. Buna göre yeni işçi alan firmalara 1556 lira destek verilecek. Böylece işçinin asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılamış olacak. Kadın ve genç işçi alanlarda ise destek süresi 18 ay olacak. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'da yazdı...

11.07.2021 08:20 - Son Güncelleme: 11.07.2021 08:20
Yeni işçinin parası devletten! Dev desteğin detayları belli oldu

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak.

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Yeni işçinin parası devletten! Dev desteğin detayları belli oldu

Pandemi ile birlikte başlayan destekler ihtiyaçlara göre devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan ve yaklaşık 661 milyar lirayı bulan destek paketlerine şimdi bir yenisi daha eklendi.

Yeni işçinin parası devletten! Dev desteğin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıl sonuna kadar yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primlerin devlet tarafından 1 yıl boyunca karşılanacağını duyurdu.

Yeni işçinin parası devletten! Dev desteğin detayları belli oldu

Başkan Erdoğan, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" açıklaması yapmıştı.

Yeni işçinin parası devletten! Dev desteğin detayları belli oldu

YASAK KALKTI AMA
1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu.