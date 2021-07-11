Yeni işçinin parası devletten! Dev desteğin detayları belli oldu

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşvikinde detaylar belli oldu. Buna göre yeni işçi alan firmalara 1556 lira destek verilecek. Böylece işçinin asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılamış olacak. Kadın ve genç işçi alanlarda ise destek süresi 18 ay olacak. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'da yazdı...

11.07.2021 08:20 - Son Güncelleme: 11.07.2021 08:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





