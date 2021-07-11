Altın fiyatları son dakika ne olur? Herkes yanıtını arıyordu! 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı...

Pandeminin negatif tesirleri piyasaları sallamaya devam ederken bu süreçte yatırım taşıtları da oluşan dalgalanmalardan negatif etkileniyor. Son yarıyılda altın maliyetleri süratli bir düşüş meyline girermişti. Gram altın fiyatları, dün 508 lira seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra, haftanın son işlem gününde; ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybında. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 505,21 lira seviyesini, en düşük ise 501.05 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 15.10 itibarıyla yüzde 0.40 oranında düşüşle 501,90 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 380 liradan satılıyor. İşte 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı fiyatları...

11.07.2021 08:57 - Son Güncelleme: 11.07.2021 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





