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Altın fiyatları son dakika ne olur? Herkes yanıtını arıyordu! 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı...

Pandeminin negatif tesirleri piyasaları sallamaya devam ederken bu süreçte yatırım taşıtları da oluşan dalgalanmalardan negatif etkileniyor. Son yarıyılda altın maliyetleri süratli bir düşüş meyline girermişti. Gram altın fiyatları, dün 508 lira seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra, haftanın son işlem gününde; ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybında. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 505,21 lira seviyesini, en düşük ise 501.05 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 15.10 itibarıyla yüzde 0.40 oranında düşüşle 501,90 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 380 liradan satılıyor. İşte 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı fiyatları...

takvim.com.tr
11.07.2021 08:57 - Son Güncelleme: 11.07.2021 08:57
Altın fiyatları son dakika ne olur? Herkes yanıtını arıyordu! 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı...

Altın, delta varyantının dağılması ve güvercin para siyasetinin devam edeceğine dair temennilerle arkası arda üçüncü haftayı da hasılatla kapatmaya doğru ilerliyor. Altın, Fed zabıtlarında siyaset yapıcıların varlık alım programını eksiltmek için ekonomik derlenmeye işaret eden daha somut bilgilere gereksinimi olduğunu belirtmesi sonrasında Perşembe günü dalgalı bir seyir izledi. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 501 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1800 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, "Gram altın yatırımcısı için 503 seviyesi üzerinde kalındıkça tekrar 520'li seviyelere doğru tempo artabilir" şeklinde değerlendirdi. İşte 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika ne olur? Herkes yanıtını arıyordu! 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı...

Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 503 lira seviyesinde hareket ederken, haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlamıştı.

Altın fiyatları son dakika ne olur? Herkes yanıtını arıyordu! 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı...

ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin nispeten azalmış olması ons altın fiyatını desteklerken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1796 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında düşüşle 1800 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları son dakika ne olur? Herkes yanıtını arıyordu! 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı...

GRAM ALTIN YATIRIMCISI İÇİN 503 LİRA KRİTİK!

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) baskısını hissetmeye devam ediyoruz. Her ne kadar son Fed Açık Federal Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında varlık alımlarını azaltması için yeterli şartların oluşmadığı vurgusunu alsak da, bu ons altının kısmen yükselmesini destekledi. Henüz altın fiyatlarında yükselişin daha net bir şekilde izleneceği ortam oluşmuş değil.

Altın fiyatları son dakika ne olur? Herkes yanıtını arıyordu! 22 ayar altın fiyatları, 14 ayar altın bileklik fiyatları ve gram altın fiyatı canlı...

Şu an bulunduğu 1800 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde kısa vadeli temposunu 1835 dolar seviyesine doğru sürdürebilir. Buna karşın 1800 dolar altındaki günlük kapanışlarda 1760 dolar seviyesine doğru satıcılı eğilimin sürmesi beklenebilir.