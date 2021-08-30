Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!
Acil nakit ihtiyacı olanlar için kampanyalar gelmeye devam ediyor. Bankalar duyurduğu uygun faiz oranlı kredilerle kendilerine müşteri çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ING Türkiye'den yapılan açıklamada 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi verildiği duyurdu. Banka müşterisi olmayan kişiler bu krediden faydalanabiliyor. ING ailesine yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranıyla kullanıyor. 5 – 50 bin TL arasında kredi çekebilir ve bu kredilerden faydalanabilirsiniz. İşte; ING Türkiye'nin 31 Ağustos 2021'de sona erecek kredinin detayları!
30.08.2021 16:01
- Son Güncelleme: 30.08.2021 16:01
5-50 bin TL arasında kredi kampanyasında son saatlere girildi. ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre; 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla alınabiliyor. Banka müşterisi olmayan kişiler de bu faiz oranlarından faydalanabiliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için son gün 31 Ağustos olarak belirlenmişti. İşte, normalleşmeyle birlikte başlayan kredinin detayları!