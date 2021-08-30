Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!

Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!

Acil nakit ihtiyacı olanlar için kampanyalar gelmeye devam ediyor. Bankalar duyurduğu uygun faiz oranlı kredilerle kendilerine müşteri çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ING Türkiye'den yapılan açıklamada 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi verildiği duyurdu. Banka müşterisi olmayan kişiler bu krediden faydalanabiliyor. ING ailesine yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranıyla kullanıyor. 5 &ndash; 50 bin TL arasında kredi çekebilir ve bu kredilerden faydalanabilirsiniz. İşte; ING Türkiye'nin 31 Ağustos 2021'de sona erecek kredinin detayları!

30.08.2021 16:01 - Son Güncelleme: 30.08.2021 16:01
Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!

5-50 bin TL arasında kredi kampanyasında son saatlere girildi. ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre; 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla alınabiliyor. Banka müşterisi olmayan kişiler de bu faiz oranlarından faydalanabiliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için son gün 31 Ağustos olarak belirlenmişti. İşte, normalleşmeyle birlikte başlayan kredinin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!

Koronavirüs pandemisi sonrası normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte nakit ihtiyaçlar da arttı. Birçok kişi ihtiyaç kredisi kullanmak için bankaların yolunu tutuyor. ING Türkiye kredi kampanyası ile müşterilerine avantajlı koşullarda kredi kullanım imkanı sağlıyor.

Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, ilk kez ING'li olacak müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren kredi fırsatı sunuyor. Bu kapsamda ING ailesine yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla kullanabilecek.

Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!

Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5 bin TL ile 50 bin TL arasında kredi kullanarak yararlanabilecek.

Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!

Kredi kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olacak.

SON DAKİKA