Başvuru için son saatler! 5 – 50 bin TL arasında kredi! Müşteri olmaya gerek bile yok!

5-50 bin TL arasında kredi kampanyasında son saatlere girildi. ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre; 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla alınabiliyor. Banka müşterisi olmayan kişiler de bu faiz oranlarından faydalanabiliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için son gün 31 Ağustos olarak belirlenmişti. İşte, normalleşmeyle birlikte başlayan kredinin detayları!