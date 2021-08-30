Emekli maaşınız daha yüksek olabilir! Asgari ücretin 7.5 katına kadar çıkabilir! Düşük gösterilse bile…
Uzun yılla boyunca iş hayatında bulunan çalışanlar düşük emekli maaşı almaktan kurtulabilecek. Düşük maaş gösterme uygulaması yapan işletmelerde çalışan kişiler dahi bu durumdan faydalanabiliyor. Böylelikle emekli maaşınız sandığınızdan daha da yüksek olabilir. İşçinin kazancının SGK'ya eksik bildirilmesi, işverenin canını yakacak. İşçi bu şekilde kıdem tazminatını da alabilecek. İşte, prime esas kazançla emekli maaşını yükseltmenin yolları!
İş hayatında yer alan kişilerin en büyük problemlerinden birisi kuşkusuz maaşların düşük gösterilmesi olmaktadır. Bordroda maaşların düşük yatırılması nedeniyle, geri kalan maaşın elden verilmesi ilerde emekliliğinizi doğrudan etkiliyor. Ancak bu tip uygulamalarda işçinin haklılığı sürüyor. Böylelikle sandığınızdan daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz.
Yargıtay (9. Hukuk Dairesi, Esas No:2016/33964, Karar No:2021/507) yakın tarihli bir kararında, sigortası gerçek kazanç üzerinden yatırılmadığı için işten ayrılan işçiyi haklı buldu. Yargıtay kararında, "Davacının (işçinin) tespit edilen ücretine göre sigorta primlerinin kendisine ödenen ücretten gösterilmediği ve davacının iş akdini bu nedenle haklı nedenle feshettiği anlaşılmış olup, davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı Yasanın 24/II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı verir" denildi.
İşçi iş sözleşmesini haklı gerekçeyle feshettiğinde, o işyerindeki çalışmalarına ait kıdem tazminatını almaya hak kazanır. İşçi bu gerekçeyle iş akdini feshettiğinde işveren kıdem tazminatını ödemeye hemen yanaşmayabilir. Ancak, nihayetinde dava açılması halinde kıdem tazminatını ödemek zorunda kalır.
Yargıtay'ın bu kararı, daha iyi bir iş bulduğu halde kıdem tazminatını yakmamak için işten ayrılamayan kişiler için de bir fırsat sunuyor. Kazancı SGK'ya eksik bildirilen çalışanlar bunu haklı fesih sebebi yapıp işten ayrıldıktan sonra hizmet tespit davası açarak eksik kazancın primlerinin yatırılmasını sağlamalıdır. Aksi takdirde sadece kıdem tazminatı ile yetinmek zorunda kalırlar.