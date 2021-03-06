Başvuru gerekmiyor! Yılda iki kez emeklilere 2000 TL ikramiye! Kimler emekli ikramiyesi alabilir?
Emekli vatandaşlar yıl içerisinde birçok kez ikramiye ve promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Milyonlarca emekli vatandaş ödemeler sayesinde rahat bir nefes alabiliyor. En düşük emekli maaşlarının yükselmesinden sonra 2021 yılında emekliler banka promosyonlarının yanı sıra 2000 TL ikramiye alabilecek. İkramiye miktarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir bilgi henüz bulunmasa da minimum 2000 lira ödeme yılda iki kez ödenecek. Peki kimler emekli ikramiyesi alabilir?
Emekli ikramiyesi yılda iki kez emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi verilen ikramiyelerden sadece emekliler de değil aynı zamanda birçok devlet ödemesi alan vatandaşlar da faydalanıyor. Banka promosyonlarının yanı sıra emekli vatandaşlar ikramiye alabiliyor. İki bayram öncesi verilen ikramiyeler toplamda 2000 TL'yi buluyor. Peki kimler emekli ikramiyesi alabilir?