Başvuru gerekmiyor! Yılda iki kez emeklilere 2000 TL ikramiye! Kimler emekli ikramiyesi alabilir?

Emekli vatandaşlar yıl içerisinde birçok kez ikramiye ve promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Milyonlarca emekli vatandaş ödemeler sayesinde rahat bir nefes alabiliyor. En düşük emekli maaşlarının yükselmesinden sonra 2021 yılında emekliler banka promosyonlarının yanı sıra 2000 TL ikramiye alabilecek. İkramiye miktarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir bilgi henüz bulunmasa da minimum 2000 lira ödeme yılda iki kez ödenecek. Peki kimler emekli ikramiyesi alabilir?

06.03.2021 12:07 - Son Güncelleme: 06.03.2021 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





