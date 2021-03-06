Altını da doları da ezip geçmişti! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı! Aldanıp da sakın...

Dijital para birimi bitcoin her gün rekoruna yeni bir rekor daha eklemeye devam ediyor. Bu bağlamda da sanal para birimi Bitcoin, son dönemde popüler oldu. Ancak uzmanlar bitcoin dolandırıcılığına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. En dikkat çeken uyarı ise sakın evinizi, arabanızı satıp almayın uyarısı oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nden (BAU) BlockhainIST Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, son dönemde popüler olan başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara yönelik bilgi vererek, kısa yoldan zengin olmak hayalleri kuran yatırımcıları dolandırıcılığa karşı uyardı.