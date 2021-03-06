Altını da doları da ezip geçmişti! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı! Aldanıp da sakın...
Bitcoin son dönemdeki yükseşiyle dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda yatırımcıların ilgili odağı da oldu. Ancak uzmanlar bitcoin dolandırıcılığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin kripto paralara yöneldiği söyleyen Blockhain Teknolojileri Uzmanı Dr. Bora Erdamar, "Kazanç elde etmek isteyenlerin risk iştahı arttı. Kötü niyetli kişiler, dolandırıcılık için halkın ilgisini kötüye kullanıyor. Dünyada ve Türkiye'de güven oluşturmuş borsalar üzerinden işlem yapın. Bankadan kredi çekip evi ve arabayı satıp kripto para almak iyi değildir, sonu hüsranla sonuçlanabilir" dedi.
Dijital para birimi bitcoin her gün rekoruna yeni bir rekor daha eklemeye devam ediyor. Bu bağlamda da sanal para birimi Bitcoin, son dönemde popüler oldu. Ancak uzmanlar bitcoin dolandırıcılığına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. En dikkat çeken uyarı ise sakın evinizi, arabanızı satıp almayın uyarısı oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nden (BAU) BlockhainIST Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, son dönemde popüler olan başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara yönelik bilgi vererek, kısa yoldan zengin olmak hayalleri kuran yatırımcıları dolandırıcılığa karşı uyardı.