Başvurmayan pişman! TOKİ'den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular sona ermek üzere! Yalnızca 560 liradan başlayan taksitlerle...
Başvurmayan pişman! TOKİ'den büyük müjde! 1.493 daire için müracaatlar bitmek üzere! TOKİ'den 5 şehirde büyük fırsat! 560 liradan başlayan taksitlerle başlayan fırsatlar çok yakında sona erecek. Toplu Konut Yöneti TOKİ tarafından uygun maliyetli ev satışı devam ediyor. Konutlar için maliyetler 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade olanağının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen yurttaşlar evlere ait bilgileri bilmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, beş şehirde bulunan, bin 493 konut satışın devam ettiği bilgisine yer veriliyor.Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde.En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.
Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri açıkladı. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
240 AYA KADAR VADE
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.,Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).
BAŞVURULAR HANGİ ŞARTLARDA YAPILIR?
Konut hesabı desteğinden yararlanmak ve birikim yaparak hibe yardım parası almak isteyenler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor. Bu koşullar;Türk vatandaşı olması. Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması. 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması. Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması.Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi. Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile bankaya başvuru yapılacak olması. Konut Hesabı Türk Lirası olarak açılabilmektedir.