Başvurmayan kafayı taşlara vurur! Bugün hemen emekli olabilirsiniz! Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemeniz gerekmez

SSK, Bağ Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ Kur'u ve Emekli Sandığı... Başvurmayan çok üzülür. Müracaat eden faydalanabiliyor. Büyük avantaj sağlıyor. Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri için devlet tarafından yardım sağlanıyor. Böylece bayanların iş yaşamında daha fazla yer alması amaçlanıyor. Daha evvel yalnızca Sosyal Sigortalar Kurumuluların faydalandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması hududu da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor.