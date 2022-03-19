👉Başvuranlara karşılıksız olarak 2.750 TL ödeniyor! ✍Emeklilere ek gelir hesaplara yatıyor! SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı…
Milyonlarca emekli vatandaşı yararlanıyor ve başvuranlara karşılıksız olarak 2.750 TL ödeniyor. 2022 emekli zamlarının yapılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bağlı olarak çalışan ve emekliliği hak eden vatandaşlar bankalara başvurarak bankalara göre miktarı değişmekle birlikte bu promosyon ödemesi fırsatından yararlanabiliyor. Emeklilere ek gelir hesaplara yatıyor! SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığına bağlı vatandaşlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki bankaların emekli promosyon miktarı ne kadar?
19.03.2022 20:39 - Son Güncelleme: 19.03.2022 20:40
Bankaların emekli promosyon miktarları değişiklik gösteriyor ve bu konuda adeta yarış halindeler. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin milyonlarca vatandaş hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yapacağını merak ediyor ve emeklilere ek gelir hesaplara yatıyor. Başvuranlara karşılıksız olarak 2.750 TL ödeniyor, bazı şartların yerine gelmesi bu noktada önem taşıyor. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) emekli promosyon ödemesinden nasıl yararlanılır?
Kamu Bankaları Emekli Promosyon Oranları
Kamu bankalarının emekli promosyon oranları özel bankalara nazaran çok daha düşük seyretmeye devam ediyor.