👉Başvuranlara karşılıksız olarak 2.750 TL ödeniyor! ✍Emeklilere ek gelir hesaplara yatıyor! SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı…

Bankaların emekli promosyon miktarları değişiklik gösteriyor ve bu konuda adeta yarış halindeler. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin milyonlarca vatandaş hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yapacağını merak ediyor ve emeklilere ek gelir hesaplara yatıyor. Başvuranlara karşılıksız olarak 2.750 TL ödeniyor, bazı şartların yerine gelmesi bu noktada önem taşıyor. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) emekli promosyon ödemesinden nasıl yararlanılır?