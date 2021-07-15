Başvuranlara anında 2862 TL ödeme fırsatı: 30 gün içinde başvuru şartı… Ve sonunda belli oldu!

Her ay düzenli olarak 2862 TL ödeme olacak. Başvuranlar için en az 6 ay boyunca devam edecek ödemeler için ilk 30 gün içerisinde İŞKUR üzerinden başvuruların yapılması gerekiyor. Eğer bu süreç geçerse verilecek ödemeler daha az oluyor. En düşük işsizlik maaşları şu an 1431 TL olarak ödenirken en yüksek olarak da 2862 TL olarak veriliyor. İŞKUR, işsize işsizlik aylığı bağladıktan sonraki süre boyunca bazı durumlar vuku bulduğunda bu durumu, İŞKUR'a bildirmelidir. Bildirmezse şayet, işsizlik ödeneği kesilir.