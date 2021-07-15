Başvuranlara anında 2862 TL ödeme fırsatı: 30 gün içinde başvuru şartı… Ve sonunda belli oldu!
Ve sonunda belli oldu! Her ay düzenli olarak 2862 TL ödeme olacak. Müracaat edenler için en az 6 ay süresince devam edecek ödemeler için ilk 30 gün içerisinde İŞKUR üzerinden müracaatların yapılması gerekiyor. Şayet bu süreç geçerse verilecek ödemeler daha az oluyor. En düşük işsizlik ücretleri şu an 1431 TL olarak ödenirken azami olarak da 2862 TL olarak veriliyor. İşten çıktıktan sonraki 30 günlük süreç içerisinde müracaat yapma koşulu sunuluyor. Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız ya da sizin isteğiniz dışında ayrıldıysanız, İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır.
Her ay düzenli olarak 2862 TL ödeme olacak. Başvuranlar için en az 6 ay boyunca devam edecek ödemeler için ilk 30 gün içerisinde İŞKUR üzerinden başvuruların yapılması gerekiyor. Eğer bu süreç geçerse verilecek ödemeler daha az oluyor. En düşük işsizlik maaşları şu an 1431 TL olarak ödenirken en yüksek olarak da 2862 TL olarak veriliyor. İŞKUR, işsize işsizlik aylığı bağladıktan sonraki süre boyunca bazı durumlar vuku bulduğunda bu durumu, İŞKUR'a bildirmelidir. Bildirmezse şayet, işsizlik ödeneği kesilir.
İşsizlik maaşı…
İşlerini kayıp eden binlerce vatandaş yaşanan bu zorlu günler içerisinde ne yapmak zorunda kalacaklarını araştırmaya devam ediyor. Bu anlarda herkesin imdadına işsizlik maaşı ödemeleri yetişecek.
Brüt maaşları üzerinden yüzde kırklık kısmı ile en az 6 ay boyunca işkur tarafından bu ödemler verilecek.Normalleşme dönemi ile beraber hizmet sektörü ve turizm sektörü yanı sıra yeme içme alanlarında hareketlilik armasından ötürü eleman ihtiyaçları artsa bile yine de işsizlik oranları hala devam ediyor.
Mayıs ayına meydana gelen işsizlik sayılarında 265 bin azalma gözlenirken bu oranların yüzde 13,2 gerilemesine yardımcı oldu. Fakat işsiz kalan vatandaşlar iş bulana kadar ekonomik anlamda biraz da olsa rahat edebilsinler diye işsizlik maaş ödemeleri veriliyor. Bu ödemeler en az 6 ay verilirken ödenen prim ve işsizlik ödemesine göre de 10 aya kadar artış gösterebiliyor.
Verilecek maaşlar işkur tarafından çalışma hayatında alınan brüt maaşın yüzde 40 oranına göre hesaplanıyor. Bu sayede vatandaşlar en az 1431 TL maaş alırken en fazla da 2862 TL olarak ödeme alabiliyor. Ödemeleri alabilmek için işten çıktıktan sonraki ilk 30 günlük süreç içerisinde işkur üzerinden başvuru yapılması gerekir.