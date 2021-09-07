Başvurana karşılıksız 1.750 TL yatacak! 30 Eylül'de sona eriyor! Arkadaşını getirene ek olarak 150-250 TL ödeme yapılıyor!
Emekli maaşları konusunda bankalar kendi aralarında müsabakaya girdi. Müşterileri bünyesine çekmek isteyen bankaların kampanyaları yurttaşlar tarafınca merakla takip edilip araştırılıyor. Bankalar tarafından vatandaşları mest edecek açıklama geldi. Bankalar arasında 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapanlar bulunuyor. Promosyon ödemelerinden sadece emekli vatandaşlar değil, dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanabiliyor. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya 3 senelik taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşabiliyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını vakitlice okuyarak sonucuna karar vermesi önem taşıyor. İşte Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar!
Banka promosyonları ile emekli maaşını alırken kazanlı çıkmak mümkün. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Ödeme miktarları bin 750 liraya kadar yükseldi.
3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM
İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli.