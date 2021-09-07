Başvurana karşılıksız 1.750 TL yatacak! 30 Eylül'de sona eriyor! Arkadaşını getirene ek olarak 150-250 TL ödeme yapılıyor! Bankalar içinde 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapanlar bulunuyor. Promosyon ödemelerinden bir tek emekli yurttaşlar değil, dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanabiliyor. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya 3 senelik taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla beraber bu ek gelire sahip olabiliyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını vakitlice okuyarak karar vermesi önem taşıyor. İşte BBVA, TEB, Yapı Kredi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar!