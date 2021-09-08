Kira fiyatları fırladı! Ev sahipleri ile kiracılar arasında çekişme başladı! Kira fiyatları neden artıyor?

Bu durum, fiyatlara da yansıdı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kiralar yüzde 300 zamlandı. Ev sahipleri ise eski kiracılarına baskı yapmaya başladı! Dairesini yeni fiyatlara yükseltmek isteyen ev sahipleri ile kiracılar arasında tartışmalar hız kazandı! Kiracılar direnince konu mahkemelere taşındı.