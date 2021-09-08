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Kira fiyatları fırladı! Ev sahipleri ile kiracılar arasında çekişme başladı! Kira fiyatları neden artıyor?

Kira fiyatları fırladı! Ev sahipleri ile kiracılar arasında çekişme başladı. 'Kira yükseltme' davalarında artış yaşanırken en büyük sıkıntıyı öğrenciler yaşadı. Yüz yüze eğitim için gün sayan üniversiteliler istenen ücretlerden dolayı kalacak ev bulamadı...

08.09.2021 07:01 - Son Güncelleme: 08.09.2021 07:01
Kira fiyatları fırladı! Ev sahipleri ile kiracılar arasında çekişme başladı! Kira fiyatları neden artıyor?

Türkiye'nin yeni gündemi ev kiralarıydı! Kentsel dönüşümün hızlanması, stokların bitmesinin üzerine bir de üniversitelerin açılması eklenince, kiralık dairelere ilgi arttı.

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Kira fiyatları fırladı! Ev sahipleri ile kiracılar arasında çekişme başladı! Kira fiyatları neden artıyor?

Bu durum, fiyatlara da yansıdı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kiralar yüzde 300 zamlandı. Ev sahipleri ise eski kiracılarına baskı yapmaya başladı! Dairesini yeni fiyatlara yükseltmek isteyen ev sahipleri ile kiracılar arasında tartışmalar hız kazandı! Kiracılar direnince konu mahkemelere taşındı.

Kira fiyatları fırladı! Ev sahipleri ile kiracılar arasında çekişme başladı! Kira fiyatları neden artıyor?

İKİ SEÇENEK VAR...
Ev sahipleri, kiracıyı 2 şekilde dairesinden çıkartabiliyor.

Kira fiyatları fırladı! Ev sahipleri ile kiracılar arasında çekişme başladı! Kira fiyatları neden artıyor?

Ya aile bireylerinden birisine evi vermesi ya da kiracının sorumluluğunu yerine getirmemesi gerekiyor. Kira artışları ise yine yasanın çizdiği kurallarla yıllık TÜFE ortalamasına göre yapılıyor.

Kira fiyatları fırladı! Ev sahipleri ile kiracılar arasında çekişme başladı! Kira fiyatları neden artıyor?

Ancak burada ev sahiplerinin önüne iki seçenek çıkıyor. Eğer kiralama üzerinden 5 yıl geçtiyse 'kira tespit davası' açılıp zam talep edilebiliyor. Burada mahkeme kiracının da hakkını koruyarak bir rakam belirliyor.

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