Bakanlık ve kurumlara 896 personel alınacak! Başvurular yarın başlıyor! KPSS'li KPSS'siz 5 ilan yayınlandı! İşte kadro dağılımı ve şartlar!
Kamu personel alımları Kasım ayında da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan memur ilanlarında kamuya toplamda 896 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Yayınlanan 5 ilanla birlikte başvuru şartları ve detayları da belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 750, Kültür ve Turizm Bakanlığı 41, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15, Kamu Denetçiliği Kurumu 20, Ticaret Bakanlığı 9 farklı alanda 70 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu hafta başlayacak başvurular hakkında haberimizde detaylı bilgilere yer verdik. İşte 2021 Kasım ayı güncel kamu personeli, memur alımı!
Bakanlık ve kurumlara 896 personel alınacak! Başvurular yarın başlıyor! KPSS'li KPSS'siz 5 ilan yayınlandı! İşte kadro dağılımı ve şartlar! Kasım ayı kamu personel alımlarıson sürat devam ediyor. Son olarak bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından 896 personel alımı yayınlandı. 15 Kasım Pazartesi başlayacak personel alımı başvurularında dair tüm detaylara yer verdik. İşte 2021 Kasım ayı güncel kamu personeli, memur alımı!
Kamuya Memur alımları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan memur alımı ilanlarına göre kamuya 896 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Başvuruların başlamasını bekleyen adaylara bir müjdemiz var ve Bu hafta 896 memur alımı başvuruları 15 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KURUMLAR!
Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ): 750 Gelir uzman yardımcısı alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı :Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü: 41 Kamu personeli alınacak.
Kamu Denetçiliği Kurumu: 20 Uzman yardımcısı alınacak.
Ticaret Bakanlığı: 9 farklı alanda 70 Uzman Yardımcısı alınacak.