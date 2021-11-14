Bakanlık ve kurumlara 896 personel alınacak! Başvurular yarın başlıyor! KPSS’li KPSS’siz 5 ilan yayınlandı! İşte kadro dağılımı ve şartlar!

Kamuya Memur alımları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan memur alımı ilanlarına göre kamuya 896 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Başvuruların başlamasını bekleyen adaylara bir müjdemiz var ve Bu hafta 896 memur alımı başvuruları 15 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak.