Bankalarda son dakika faiz sarsıntısı! Birdenbire yenileniyor! Garanti, QNB, Akbank, Vakıf, Ziraat, kredi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Dönem dönem bankalar resmi internet siteleri üzerinde taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını duyuruyor. Bu minvalde kredi çekme düşüncesiyle bankalara uğramak isteyenler ise gitmeden önce son durumu öğrenmek adına sık sık araştırmalar yapıyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. İşte 13 Şubat 2021 Garanti, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranları