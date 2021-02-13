Bankalarda son dakika faiz sarsıntısı! Birdenbire yenileniyor! Garanti, QNB, Akbank, Vakıf, Ziraat kredi faiz oranları
Bankalarda son dakika faiz sarsıntısı! Kredi faiz oranları birdenbire yenileniyor! Ev alacak olan vatandaşlar kredi faiz oranlarını merak ederek bu yönde araştırmalarını sıklaştırdı. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruldu.
13.02.2021 17:35
- Son Güncelleme: 13.02.2021 17:35
Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Dönem dönem bankalar resmi internet siteleri üzerinde taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını duyuruyor. Bu minvalde kredi çekme düşüncesiyle bankalara uğramak isteyenler ise gitmeden önce son durumu öğrenmek adına sık sık araştırmalar yapıyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. İşte 13 Şubat 2021 Garanti, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranları