BİM'de kaçmayacak kampanyalar start alıyor! BİM 27 Temmuz aktüel kataloğuyla 3 rafta çılgın indirim listesi!
BİM marketlere gelen yeni indirimler dikkat çekecek. BİM 27 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla çifter çifter fırsatlar raflardaki yerini alacak. Salı gününü heyecanla bekleyen pek çok ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. BİM'de bu hafta Oral-B Diş Fırçası Yedek Başlığı, Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası, Emotion + Duru Deodorant + Duş Jeli Seti, Golden Rose Lipgloss, Comfort Family Nakışlı Patik Çorap, Naturalove İncili Bileklik, Angie Kalem Parfüm, Prize Papatya Oda ve Kumaş Kokusu, Angie Bambu Çubuklu Oda Kokusu, Cire Aseptine Kağıt Maske, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Elseve Saç Bakım Kremi+Toka, Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu var.
27.07.2021 09:52
- Son Güncelleme: 27.07.2021 09:52
BİM'de bu sabahtan itibaren kırlent, mum ve küpe gibi pek çok ürün satışa çıktı. BİM 27 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla indirimlerin raflarda yer alacağı gün heyecanla bekleniyordu. Küpe, kırlent, giyim ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Duru Geleneksel Sabun, Red Queen Banyo Lifi, Flormar Extra Shine Oje/Tırnak Bakım Yağı, Mara 3 Renkli Termal Oje, AKS Yüzey Temizleyici, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Prize Papatya Oda ve Kumaş Kokusu, Led Mum Çeşitleri, Comfort Family Nakışlı Patik Çorap ve Oral B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası ürünleri yerini aldı.