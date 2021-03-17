Başvurana 12 ay boyunca 300, 400, 600 TL ödeniyor!
Müracaat koşulları vatandaşlar tarafından merak edilen mevzular arasında yer alıyordu. Pandemi yarıyılında devreye alınan pek çok takviye bulunmaktadır. Bugüne kadar başta pandemi sosyal takviye ödemesi olmak üzere pek çok destek ve takviye ödemesi yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor.
Koronavirüs pandemisi sürecinde devreye alınan ekonomik yardımlar devam ediyor. Ayrıca evvelki yardımlar da sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemeleri sürüyor ve müracaatlar alınmaya başlandı. Doğum desteği, gereksinim sahibi bireylere yönelik verilen yardım ödemelerinden birisi.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.