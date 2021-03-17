Altın alacaklar, yatırımcılar büyük dikkat! Eğer bu da olmazsa, artık... Uzman isim öyle bir açıklama yaptı ki... Altın fiyatları...

Gram altın maliyeti yeni haftaya 420 TL seviyelerinde başlayarak yatırımcısını umutlandırdı. Ancak emtia piyasası yatırımcıları Çarşamba günü yapılacak FED buluşmasına odaklandı. Geçen hafta, uzun zaman sonra en iyi performanslarından birini gösteren altın, dolar/TL paritesindeki yükseliş ile beraber küresel altın maliyetinden etkilenerek 420 liralara kadar yükseldi. Vatandaşların son dönemde sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi de "Altın fiyatları ne kadar?" olurken çok sayıda yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Kimi uzman yazarların yorumlarına göre hareket ediyor kimi ise İstanbul altın borsasını araştırıyor. Bir başka yatırımcı ise alım satım işlemlerini bankalar üzerinden gerçekleştiriyor.

17.03.2021 07:53 - Son Güncelleme: 17.03.2021 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





