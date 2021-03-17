Altın alacaklar, yatırımcılar büyük dikkat! Eğer bu da olmazsa, artık... Uzman isim öyle bir açıklama yaptı ki... Altın fiyatları...
Gram altın maliyeti yeni haftaya 420 TL seviyelerinde başlayarak yatırımcısını umutlandırdı. Ancak emtia piyasası yatırımcıları Çarşamba günü yapılacak FED buluşmasına odaklandı. Geçen hafta, uzun zaman sonra en iyi performanslarından birini gösteren altın, dolar/TL paritesindeki yükseliş ile beraber küresel altın maliyetinden etkilenerek 420 liralara kadar yükseldi. Vatandaşların son dönemde sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi de "Altın fiyatları ne kadar?" olurken çok sayıda yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Kimi uzman yazarların yorumlarına göre hareket ediyor kimi ise İstanbul altın borsasını araştırıyor. Bir başka yatırımcı ise alım satım işlemlerini bankalar üzerinden gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yükselişin ardından yatırımcısına kazandıran altın fiyatları, bu hafta yatay bir görünüm çizdi. Emtia piyasası bu hafta gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına kilitlenmiş durumda. Altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceği ve yükseliş trendine devam edip etmeyeceği tamamen FED Başkanının açıklamalarına göre şekillenecek. Toplantı öncesinde altın yatırımcıları için uzman görüşleri ve analizleri yakından takip ediliyor. Son dönemde çeyrek altın yatırımcısına kâbus olurken tekrardan yükselişe geçtiğini görüyoruz. Günün ilk yarısında gram altında yüzde 0,08 oranda yükselme görülürken alış fiyatı 419,61 liradan satış fiyatı ise 419,68 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise geçtiğimiz güne göre yüzde 0,97 oranda yükselerek alış 674,50 liradan satış ise 689,50 liradan işlem görüyor.
Çeyrek Altın Yükselişe Geçti
Altın fiyatlarındaki anlık değişimler gün geçtikçe farklılık göstermeye devam ederken yatırımcıları bir korkutuyor bir sevindiriyor. Fakat bir de büyük yatırımcılar açısından baktığımız zaman fiyatlardaki anlık değişimler hatta saniyelik değişimler bile çok önem taşıyor. Çünkü fiyatlardaki saniyelik değişimler çok büyük kazanç ya da zarara uğratabiliyor.
Meksa Yatırım günlük altın analizinde ons altın fiyatına dikkat çekildi. Ons altın fiyatında 1721 doların üzerine çıkışın başladığını belirten analistler, buradan yukarı yönlü hareketin devam potansiyelinin arttığını belirtti. Altın piyasası uzmanları, gün içinde yukarı tepkinin devamında 1740, 1760 ve 1775 hedef noktaları olarak belirledi. Muhtemel düşüş senaryosunda ise ons altında yatırımcıların takip etmesi gereken destek seviyelerini 1715, 1708, 1700 ve 1690 olarak sıraladı.
Gram altının da fiyatında ons altınla yakın ilişki olduğu için yatırımcıların küresel altın fiyatlarını bu şekilde takip edebilecekleri açıklandı. Emtia piyasası ve özellikle altın fiyatları hakkında yaptığı çarpıcı değerlendirmeler ile adından sık sık söz ettiren stratejist ve özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk de altın değerlendirmesini yaptı.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gram altın fiyatına yönelik oyumlar yapan Baştürk şunları söyledi: "Tekrara girecek ama çok soran var. Gram altında 424 TL geçilmediği sürece güçlenmez. Düşüşlerde 407 TL ve 395 TL kademeli destek seviyeleridir." Bu değerlendirmesinin ardından Rıdvan Baştürk, gram altın fiyatına ilişkin bir grafik paylaşarak yatırımcıların bilgilenmesini sağladı.