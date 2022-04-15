5 bin TL’ye kadar kefilsiz, şartsız kredi veriliyor! O butona tıkla hemen al... Alışverişlerini internetten yapanlara müjde

2021 yılının son çeyreğinden bu yana döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen olumsuz gelişmeler, başta otomotiv ve emlak sektörü olmak üzere diğer tüm sektörlere yüksek oranlı zamlar aracılığı ile tesir etti. Ürün üretimlerinde artan maliyet sebebi ile ürünlerin satış fiyatlarına yansıtılan fahiş tutarlar, vatandaşların bütçelerinin alt üst olmasına sebep oldu. En temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılarken kırk kere hesap yapmak zorunda kalan vatandaşlar, günlük hayatlarını idame ettirebilmek adına yapmaları gereken alışverişlere destek aramaya başladılar.