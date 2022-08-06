Başvuran anında alıyor! 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! İşsiz vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı
39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! İşsiz vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı. Türkiye İş Kurumu çoğalan gündelik yaşam masraflarına karşın, gelirsiz işsiz vatandaşlara düzenli olarak nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İlgili hizmetini "işsizlik maaşı" başlığı altında sunacağını belirten İŞKUR, hizmetin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Türkiye İş Kurumu'nun işsizlik maaşı hizmetine dair haberin devamı…
Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde kendi talebi dışında işten çıkarılmış olan ülke vatandaşlarına 10 aya kadar düzenli olarak maaş ödemesi gerçekleştireceğini bildirdi. Kurum, alakalı işsizlik maaşı hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime temel kazançları öneme alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.
Türkiye İş Kurumu, resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlamış bulunduğu işsizlik maaşı müracaat şartlarını şu şekilde sıraladı:
· Hizmet akdine kendi talebi dışında son verilmiş olması
· İşten çıkarılmadan evvel 4 ay süresince sigortalı çalışılmış olması ve primlerin ödenmiş olması