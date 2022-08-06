Başvuran anında alıyor! 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! İşsiz vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı

Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde kendi talebi dışında işten çıkarılmış olan ülke vatandaşlarına 10 aya kadar düzenli olarak maaş ödemesi gerçekleştireceğini bildirdi. Kurum, alakalı işsizlik maaşı hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime temel kazançları öneme alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.