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Başvuran anında 40 bin TL alabiliyor! Hane başına azami miktarda veriliyor! Vatandaşların imdadına devlet yetişti

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Vatandaşlar araştırmaya başladı! Hane başına azami miktarda veriliyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere verdiği desteklerden birisi de ev onarım yardımıdır. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar yaşadıkları illerin ve ilçelerin Sosyal Yardım Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler. Ayrıca daha kolay bir şekilde başvuru yapabilmek için vatandaşlar Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayarak ev onarım yardımı başvurusu yapabilirler. İşte tam da bu durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına devlet yetişiyor.

21.05.2021 08:57 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:57
Başvuran anında 40 bin TL alabiliyor! Hane başına azami miktarda veriliyor! Vatandaşların imdadına devlet yetişti

Yaz yaklaşıyor, ev bakım ve onarım işlerini yapmanın tam zamanı. İmkanı bulunan vatandaşlar, pandemide evde olma halini de fırsat bilerek evleriyle daha çok ilgilenir oldular. Ancak imkanı olmayan kişiler ise evlerinin bakım ve onarım ihtiyacını gideremiyor. Konutlarını onarmak isteyenlere, prefabrik konut yapanlara ve betonarme konut inşa edenlere devlet tarafından muhakkak ölçülerde konut yardımı dayanağı ödemesi yapılıyor. Şimdi vatandaşlar konut onarımı için ne kadar destek veriliyor, konut onarımı dayanağı kimlere verilir, prefabrik konut yardımı nasıl alınır, betonarme konut dayanağı müracaatı nasıl yapılır gibi suallerin yanıtlarını araştırmaya başladılar.

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Başvuran anında 40 bin TL alabiliyor! Hane başına azami miktarda veriliyor! Vatandaşların imdadına devlet yetişti

DESTEĞİN DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası için barınma yardımında bulunuyor.

Başvuran anında 40 bin TL alabiliyor! Hane başına azami miktarda veriliyor! Vatandaşların imdadına devlet yetişti

Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarı; 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

Başvuran anında 40 bin TL alabiliyor! Hane başına azami miktarda veriliyor! Vatandaşların imdadına devlet yetişti

EŞYA İÇİN 5 BİN LİRA

Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarı da 20 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Başvuran anında 40 bin TL alabiliyor! Hane başına azami miktarda veriliyor! Vatandaşların imdadına devlet yetişti

Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımları ise 5 bin liraya çıktı.