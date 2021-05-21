Başvuran anında 40 bin TL alabiliyor! Hane başına azami miktarda veriliyor! Vatandaşların imdadına devlet yetişti
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Vatandaşlar araştırmaya başladı! Hane başına azami miktarda veriliyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere verdiği desteklerden birisi de ev onarım yardımıdır. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar yaşadıkları illerin ve ilçelerin Sosyal Yardım Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler. Ayrıca daha kolay bir şekilde başvuru yapabilmek için vatandaşlar Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayarak ev onarım yardımı başvurusu yapabilirler. İşte tam da bu durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına devlet yetişiyor.
Yaz yaklaşıyor, ev bakım ve onarım işlerini yapmanın tam zamanı. İmkanı bulunan vatandaşlar, pandemide evde olma halini de fırsat bilerek evleriyle daha çok ilgilenir oldular. Ancak imkanı olmayan kişiler ise evlerinin bakım ve onarım ihtiyacını gideremiyor. Konutlarını onarmak isteyenlere, prefabrik konut yapanlara ve betonarme konut inşa edenlere devlet tarafından muhakkak ölçülerde konut yardımı dayanağı ödemesi yapılıyor. Şimdi vatandaşlar konut onarımı için ne kadar destek veriliyor, konut onarımı dayanağı kimlere verilir, prefabrik konut yardımı nasıl alınır, betonarme konut dayanağı müracaatı nasıl yapılır gibi suallerin yanıtlarını araştırmaya başladılar.