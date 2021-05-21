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Aracı olan herkesi ilgilendiren gelişme! Herkesi mağdur ediyordu kanun teklifinden çıkarıldı

AK Parti tarafından verilen önergelerle motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapan iki madde kanun teklifinden çıkarıldı. TSB tarafından yapılan açıklamada, trafik sigortası tazminat hesaplamalarında yaşanan belirsizliğin ortadan kaldırılmasının taraflara fayda sağlayacağının altı çizildi.

21.05.2021 08:56 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:56
Aracı olan herkesi ilgilendiren gelişme! Herkesi mağdur ediyordu kanun teklifinden çıkarıldı

Türkiye Sigorta Birliği, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın (trafik sigortası) dayanağını 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili branşta ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla ve trafikte seyreden işletenlerin yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtti.

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Aracı olan herkesi ilgilendiren gelişme! Herkesi mağdur ediyordu kanun teklifinden çıkarıldı

Dolayısıyla 24 milyon araç sahibi yanında trafik kazası mağdurlarını yakından ilgilendiren önemli bir sigorta ürünü olduğu belirtildi.

Aracı olan herkesi ilgilendiren gelişme! Herkesi mağdur ediyordu kanun teklifinden çıkarıldı

MAĞDURİYET OLUŞUYORDU
2015 yılı öncesinde, zorunlu trafik sigortasında tazminat hesaplama yöntemlerinin standart olmamasının uygulamada sorunların çıkmasına yol açtığı ifade edildi. Türkiye Sigorta Birliği, bu durumun ise hak sahiplerinin mağdur olmasına neden olduğunu ifade etti.

Aracı olan herkesi ilgilendiren gelişme! Herkesi mağdur ediyordu kanun teklifinden çıkarıldı

TSB, 2016 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90, 92, 97 ve 99'uncu maddelerinde değişikliğe gidilmesi ve net olmayan hususlar netleştirilmesi ile birlikte ise son 5 yılda söz konusu branşta hem vatandaşların hem de sektörün bu branştaki mağduriyetlerinin en aza indirilmesinin sağlandığının altını çizdi.

Aracı olan herkesi ilgilendiren gelişme! Herkesi mağdur ediyordu kanun teklifinden çıkarıldı

TSB, son dönemde hem Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu trafik sigortası tazminatlarının hesaplama usul ve esaslarının belirlenmesine dayanak olan Karayolları Trafik Kanunun 90'ıncı maddesi ile teminat dışında kalan halleri düzenleyen 92'nci maddesinin bazı hükümlerini iptal etmesinin belirsizliklere yol açtığını ifade etti.