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Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç sağlıyor! Peki nasıl mı? İşte detayları

Bankada hesabı olan, yatırım yapmak isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. Risk sevmeyen yatırımcılar yüzde 19.5 kazançla gelir sağlayabiliyor. Peki nasıl mı? Tasarruf yöntemi, herkesin risk algısına göre değişiyor. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa, vadeli mevduat, fonlar... Birikimi olanlar günün şartlarına ve risk alma potansiyeline göre bu enstrümanlardan birini tercih ediyor. Döviz son günlerde hareketli ve bunda ABD'de yüksek açıklanan enflasyon verileri karşısında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed), faiz artırabileceği endişesi de etkili. Ama düşüşü de yükselişi gibi sert olabiliyor.

21.05.2021 09:13 - Son Güncelleme: 21.05.2021 09:13
Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç sağlıyor! Peki nasıl mı? İşte detayları

Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Son dönemde bir çok yatırım aracında iniş çıkışlı grafikleri görmek mümkün. Riski sevmeyen yatırımcılar yüzde 19.5 kazançla yatırımlarını yapabilir. İşte detaylar...


GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç sağlıyor! Peki nasıl mı? İşte detayları

İşte o yazı:

Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz getiri sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5'e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj (vergi) indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.

Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç sağlıyor! Peki nasıl mı? İşte detayları

YATIRIM ALANI GENİŞLİYOR

Tasarruf yöntemi, herkesin risk algısına göre değişiyor. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa, vadeli mevduat, fonlar... Birikimi olanlar günün şartlarına ve risk alma potansiyeline göre bu enstrümanlardan birini tercih ediyor. Döviz son günlerde hareketli ve bunda ABD'de yüksek açıklanan enflasyon verileri karşısında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed), faiz artırabileceği endişesi de etkili. Ama düşüşü de yükselişi gibi sert olabiliyor. Son 3-4 ayda örnekleri görüldü.

Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç sağlıyor! Peki nasıl mı? İşte detayları

İNİŞ ÇIKIŞLAR SERT

Altının ons fiyatı da piyasaya sürülen trilyonlarca dolardan besleniyor. Bir ara 2.000 doları aşarak güvenli liman özelliğini pekiştirse de sonrasında gramın fiyatı 1 haftada 70 liralık sert düşüş yaşamıştı. Gümüş sanayide sık kullanılıyor ve talebe bağlı fiyatları tekrar yükselişe geçti. Borsa ara ara düzeltmelerle yukarı çıkış denemeleri yapıyor. Kripto paralar ise milyarder iş insanı Elon Musk'ın bir tweet'i ile fırlayıp bir açıklamasıyla çakılıyor. Son 10 günde bu nedenle kripto yatırımcısının yüzü pek gülmedi.

Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç sağlıyor! Peki nasıl mı? İşte detayları

GARANTİCİNİN SEPETİNDE

Özetle döviz, emtia, kripto ve borsa gibi alanlara yatırım yapanların sert iniş ve çıkışlara hazırlıklı olması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle kısa sürede yüksek getiriler söz konusuyken durum tersine döndüğü zaman servetin erime riski yüksek. Dalgalanmalarla mücadele edemiyorsanız, ilgilenecek zamanınız yoksa ve bu durumu fırsata da çeviremiyorsanız TL vadeli mevduat gibi sabit getirili yatırımlar, tercihlerden yani sepetlerdeki yumurtalardan biri olabilir.