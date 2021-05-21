Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç sağlıyor! Peki nasıl mı? İşte detayları

Bankada hesabı olan, yatırım yapmak isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. Risk sevmeyen yatırımcılar yüzde 19.5 kazançla gelir sağlayabiliyor. Peki nasıl mı? Tasarruf yöntemi, herkesin risk algısına göre değişiyor. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa, vadeli mevduat, fonlar... Birikimi olanlar günün şartlarına ve risk alma potansiyeline göre bu enstrümanlardan birini tercih ediyor. Döviz son günlerde hareketli ve bunda ABD'de yüksek açıklanan enflasyon verileri karşısında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed), faiz artırabileceği endişesi de etkili. Ama düşüşü de yükselişi gibi sert olabiliyor.

21.05.2021 09:13 - Son Güncelleme: 21.05.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





