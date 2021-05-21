Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç sağlıyor! Peki nasıl mı? İşte detayları
Bankada hesabı olan, yatırım yapmak isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. Risk sevmeyen yatırımcılar yüzde 19.5 kazançla gelir sağlayabiliyor. Peki nasıl mı? Tasarruf yöntemi, herkesin risk algısına göre değişiyor. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa, vadeli mevduat, fonlar... Birikimi olanlar günün şartlarına ve risk alma potansiyeline göre bu enstrümanlardan birini tercih ediyor. Döviz son günlerde hareketli ve bunda ABD'de yüksek açıklanan enflasyon verileri karşısında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed), faiz artırabileceği endişesi de etkili. Ama düşüşü de yükselişi gibi sert olabiliyor.
İşte o yazı:
Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz getiri sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5'e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj (vergi) indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.
YATIRIM ALANI GENİŞLİYOR
Tasarruf yöntemi, herkesin risk algısına göre değişiyor. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa, vadeli mevduat, fonlar... Birikimi olanlar günün şartlarına ve risk alma potansiyeline göre bu enstrümanlardan birini tercih ediyor. Döviz son günlerde hareketli ve bunda ABD'de yüksek açıklanan enflasyon verileri karşısında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed), faiz artırabileceği endişesi de etkili. Ama düşüşü de yükselişi gibi sert olabiliyor. Son 3-4 ayda örnekleri görüldü.
İNİŞ ÇIKIŞLAR SERT
Altının ons fiyatı da piyasaya sürülen trilyonlarca dolardan besleniyor. Bir ara 2.000 doları aşarak güvenli liman özelliğini pekiştirse de sonrasında gramın fiyatı 1 haftada 70 liralık sert düşüş yaşamıştı. Gümüş sanayide sık kullanılıyor ve talebe bağlı fiyatları tekrar yükselişe geçti. Borsa ara ara düzeltmelerle yukarı çıkış denemeleri yapıyor. Kripto paralar ise milyarder iş insanı Elon Musk'ın bir tweet'i ile fırlayıp bir açıklamasıyla çakılıyor. Son 10 günde bu nedenle kripto yatırımcısının yüzü pek gülmedi.
GARANTİCİNİN SEPETİNDE
Özetle döviz, emtia, kripto ve borsa gibi alanlara yatırım yapanların sert iniş ve çıkışlara hazırlıklı olması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle kısa sürede yüksek getiriler söz konusuyken durum tersine döndüğü zaman servetin erime riski yüksek. Dalgalanmalarla mücadele edemiyorsanız, ilgilenecek zamanınız yoksa ve bu durumu fırsata da çeviremiyorsanız TL vadeli mevduat gibi sabit getirili yatırımlar, tercihlerden yani sepetlerdeki yumurtalardan biri olabilir.