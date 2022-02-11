1, 2, 4, 5 litrelik yağlarda fiyatlar düştü! Sanal marketlerde ucuza satışlar: Biryağ, Yudum, Orkide... Ayçiçek yağı indirimi yeniden başladı

Vatandaşlar artık giyim alışverişlerinin yanı sıra gıda alışverişlerini de sanal ortamdan yapıyor. Tek tıkla, üstelik sık sık kampanyalar yapılarak kolay ve indirimli alışveriş sağlanıyor. Zincir marketlerde ayçiçek yağı fiyatları yeniden artışa geçse de sanal marketlerde indirim kampanyası başlatıldı. İster 1 litrelik alın, isterseniz de 5 litrelik. Tüm markalar yer alıyor. Teneke yağlarda Biryağ, Yudum gibi markalar indirimden satılıyor. Dileyenler de 4 al 3 öde kampanyasından yararlanabiliyor. İşte indirimli fiyatlarıyla ayçiçek yağları...