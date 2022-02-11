1, 2, 4, 5 litrelik yağlarda fiyatlar düştü! Sanal marketlerde ucuza satışlar: Biryağ, Yudum, Orkide... Ayçiçek yağı indirimi yeniden başladı
Tüm markalar indirime girdi. Ayçiçek yağı almak isteyenler için kampanya düzenlendi. Sanal marketlerde bu hafta indirimlerin ardı arkası kesilmiyor. Fiyatlar yeniden düşürüldü. Kampanya kapsamında isteyenler 4 alıp 3 ödeyebiliyor. internet satıcıları tarafından yayınlanan fiyat listeleri şoke etti. 1, 2, 4, 5 litrelik yağlarda fiyatlar indi. Sanal marketlerde ucuza satışlar başladı. Biryağ, Yudum, Orkide, Komili ve daha bir çok markada yağlar indirimli satılıyor. İşte tam liste!
11.02.2022 08:29
- Son Güncelleme: 11.02.2022 08:30
Vatandaşlar artık giyim alışverişlerinin yanı sıra gıda alışverişlerini de sanal ortamdan yapıyor. Tek tıkla, üstelik sık sık kampanyalar yapılarak kolay ve indirimli alışveriş sağlanıyor. Zincir marketlerde ayçiçek yağı fiyatları yeniden artışa geçse de sanal marketlerde indirim kampanyası başlatıldı. İster 1 litrelik alın, isterseniz de 5 litrelik. Tüm markalar yer alıyor. Teneke yağlarda Biryağ, Yudum gibi markalar indirimden satılıyor. Dileyenler de 4 al 3 öde kampanyasından yararlanabiliyor. İşte indirimli fiyatlarıyla ayçiçek yağları...