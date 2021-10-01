Başvuran alıyor! Üniversite okuyan öğrencilere 9 ay boyunca hem 400 TL hem 750 TL burs! İşte başvuru şartları...

EGET BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Türkiye'de lisans düzeyinde öğrenim görmek.

Vakıf Burs Yönetmeliği amaçlarına uyan bir kişilik sahibi olmak.

Sabıka kaydının bulunmaması ve devam edilen öğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmak. (Disiplin cezası alması durumunda bursun devam edip etmeyeceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.

Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

İki senelik meslek yüksekokulundan dikey geçiş sınavı ile 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de EGET Vakfı bursuna başvurabilirler.

EGET Vakfı Yönetim Kurulu'nun onaylayacağı bir kurum ya da sivil toplum kuruluşunda, yılda 3 (üç) gün, bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmayı kabul etmek.