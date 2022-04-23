RAMAZAN İMSAKİYE
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Başvur anında al! Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı

Engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve onların bakımlarından sorumlu olan kişilere nakdi destekte bulunmak amacı ile geliştirilmiş olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri, güncel tutarları ile kamuoyuna duyurulmuştur. İşte bakanlığının engelli vatandaşlar ve onların yakınları için geliştirmiş olduğu nakdi hizmetlerin ayrıntıları

takvim.com.tr
23.04.2022 08:49 - Son Güncelleme: 23.04.2022 08:49
Başvur anında al! Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı

Sosyal devlet olma sorumluluklarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile de ispatlayan Türkiye Cumhuriyeti, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de engelli bireylerin hayatın akışı içerisine dahil olmaları ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacı ile çeşitli yardım hizmetleri sunmaktadır. Bakanlık, yeni dönemde engelli aylığı ve engelli yakını aylığı hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşmıştır.

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Başvur anında al! Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı

Engelli Aylığı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan engelli aylığı, ihtiyaçlarını karşılama noktasına maddi yetersizliği olan engelli vatandaşlar için geliştirilmiştir.

Başvur anında al! Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı
Başvur anında al! Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı

Engel durumundan ötürü herhangi bir işkolunda istihdam edilemeyen ve doğal olarak da işgücüne sahip olmayan vatandaşlar, gündelik hayatlarını idame ettirebilmeleri için devlet tarafından bu hizmet aracılığı ile desteklenir.

Başvur anında al! Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı

Yeni dönemin gelmesi ile birlikte yüzde 50,5 oranında zamlanan asgari ücret tutarı, sosyal yardım modelleri kapsamında ödenen ücretlerin de güncellenmesini sağlamıştır.

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