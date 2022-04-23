Başvur anında al! Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı
Engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve onların bakımlarından sorumlu olan kişilere nakdi destekte bulunmak amacı ile geliştirilmiş olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri, güncel tutarları ile kamuoyuna duyurulmuştur. İşte bakanlığının engelli vatandaşlar ve onların yakınları için geliştirmiş olduğu nakdi hizmetlerin ayrıntıları
23.04.2022 08:49 - Son Güncelleme: 23.04.2022 08:49
Sosyal devlet olma sorumluluklarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile de ispatlayan Türkiye Cumhuriyeti, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de engelli bireylerin hayatın akışı içerisine dahil olmaları ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacı ile çeşitli yardım hizmetleri sunmaktadır. Bakanlık, yeni dönemde engelli aylığı ve engelli yakını aylığı hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşmıştır.
Engelli Aylığı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan engelli aylığı, ihtiyaçlarını karşılama noktasına maddi yetersizliği olan engelli vatandaşlar için geliştirilmiştir.