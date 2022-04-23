Başvur anında al! Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı

Sosyal devlet olma sorumluluklarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile de ispatlayan Türkiye Cumhuriyeti, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de engelli bireylerin hayatın akışı içerisine dahil olmaları ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacı ile çeşitli yardım hizmetleri sunmaktadır. Bakanlık, yeni dönemde engelli aylığı ve engelli yakını aylığı hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşmıştır.