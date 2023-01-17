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Baştan aşağı değişti! Kartlar yeniden dağıtıldı! 10-15 yılla 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu

10 sene boyunca çalışmış olup asgari 1800 çalışma günü primi ödemiş olanlar şayet özel sağlık sebepleri varsa malulen emekli olabileceklerdir. İşte 10-15 yılla 1800 3600 gün primle sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu.

takvim.com.tr
17.01.2023 11:13 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:15
Baştan aşağı değişti! Kartlar yeniden dağıtıldı! 10-15 yılla 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu

Yeni hazırlanan emeklilik hakkında planlamalar arasında 10 veya 15 sene süresince çalışan ve 1800 gün ile 3600 gün arası prim ödemesi yapmış çalışanlar bağlamında da yenilikler bulunmaktadır. 1800 ile 3600 arası gün primi ödenmiş olan vatandaşlar emekliliği hangi koşullarda hak edeceklerini araştırmaya başladılar.

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Baştan aşağı değişti! Kartlar yeniden dağıtıldı! 10-15 yılla 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu

Bu engellerini kesinlikle bir rapor ile belgelemeleri ve engelin minimum yüzde yetmiş olması lazımdır. Bir de var olan rahatsızlıkları doğuştan veya çalışmaya başlamadan gerçekleşmiş olmamalıdır.

Baştan aşağı değişti! Kartlar yeniden dağıtıldı! 10-15 yılla 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu

Malulen Emekli Olmak İçin Rapor Nasıl Alınır

Bu iş için önce Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilip rapor için başvurulur. Kurumun sizi yollayacağı tam teşekküllü hastaneye Sağlık Heyeti Raporu için başvuru yapılır.

Baştan aşağı değişti! Kartlar yeniden dağıtıldı! 10-15 yılla 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu

Eğer rahatsızlık ve engelleriniz ile ilgili branş doktoru o hastanede bulunmuyorsa sizi başka en yakın hastaneye yollayacaklardır.

Baştan aşağı değişti! Kartlar yeniden dağıtıldı! 10-15 yılla 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu

O hastanede gerekli tüm doktor ziyaretleri yapılarak rahatsızlıklarınız yüzde olarak saptanır. Özel bir hesaplama tekniği ile bu yüzdeler toplanır.

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