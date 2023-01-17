Baştan aşağı değişti! Kartlar yeniden dağıtıldı! 10-15 yılla 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu
10 sene boyunca çalışmış olup asgari 1800 çalışma günü primi ödemiş olanlar şayet özel sağlık sebepleri varsa malulen emekli olabileceklerdir. İşte 10-15 yılla 1800 3600 gün primle sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu.
17.01.2023 11:13 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:15
Yeni hazırlanan emeklilik hakkında planlamalar arasında 10 veya 15 sene süresince çalışan ve 1800 gün ile 3600 gün arası prim ödemesi yapmış çalışanlar bağlamında da yenilikler bulunmaktadır. 1800 ile 3600 arası gün primi ödenmiş olan vatandaşlar emekliliği hangi koşullarda hak edeceklerini araştırmaya başladılar.