İŞKUR'dan TYP alımları başladı! Okullara temizlik görevlisi alımı başvuru LİSTESİ yayımlandı mı? İl il şartlar! MEB TYP SON DAKİKA 2023!
İŞKUR MEB TYP alımları henüz başlamadı. Bir süredir merakla beklenen TYP alımları hakkında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Artvin illerinden duyuru gelmişti. Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçeleri ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde alımlar için başvurular açılmıştı. Gözler diğer tüm illere çevrildi! Peki İŞKUR TYP alımları ne zaman?
İŞKUR TYP alımları başladı. İl il ilanlar yayımlanmaya devam ederken okullara temizlik görevlisi olarak girmek isteyenler konuya ilişkin duyuruları takip ediyor. Peki MEB okullara temizlik görevlisi alımı başvuru LİSTESİ yayımlandı mı? İl il şartlar belli oldu mu? Geçtiğimiz günlerde Antalya ve Artvin'de TYP başvuru ekranı aktif edilmişti. İşte son dakika gelişmeler...
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 İLANLARI LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
Öncelikle şunu belirtelimki henüz İŞKUR'dan TYP alımları hakkında yeni bir ilan yayımlanmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Öte yandan bu yıl da kısa zaman içerisinde başvuru ve yerleştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.
İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
İŞKUR TYP ALIMLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ