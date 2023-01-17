İŞKUR'dan TYP alımları başladı! Okullara temizlik görevlisi alımı başvuru LİSTESİ yayımlandı mı? İl il şartlar! MEB TYP SON DAKİKA 2023!

İŞKUR TYP alımları başladı. İl il ilanlar yayımlanmaya devam ederken okullara temizlik görevlisi olarak girmek isteyenler konuya ilişkin duyuruları takip ediyor. Peki MEB okullara temizlik görevlisi alımı başvuru LİSTESİ yayımlandı mı? İl il şartlar belli oldu mu? Geçtiğimiz günlerde Antalya ve Artvin'de TYP başvuru ekranı aktif edilmişti. İşte son dakika gelişmeler...