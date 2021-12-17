Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL

Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" ifadesini kullandı.