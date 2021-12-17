Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL
Asgari ücrete yüzde 50.51 zam yapıldı. 2022 için net asgari ücret 4 bin 253 liraya çıktı. Gelir ve damga vergisi kaldırılırken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 50 yılın en yüksek artışı gerçekleşti' dedi. İşte kalem kalem asgari ücret artışının çalışana ve işverene maliyeti.
17.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 17.12.2021 08:03
Asgari ücrete yüzde 50.51'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi.