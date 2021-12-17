Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL

Asgari ücrete yüzde 50.51 zam yapıldı. 2022 için net asgari ücret 4 bin 253 liraya çıktı. Gelir ve damga vergisi kaldırılırken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 50 yılın en yüksek artışı gerçekleşti' dedi. İşte kalem kalem asgari ücret artışının çalışana ve işverene maliyeti.

17.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 17.12.2021 08:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL

Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL

Asgari ücrete yüzde 50.51'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL

Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL

Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: Asgari ücret belli oldu! Yeni maaş artık 4253 TL

"Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

SON DAKİKA