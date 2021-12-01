Hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? 1 Aralık MGM hava durumu! Meteoroloji'den 67 ile fırtına 28 ile kar tipi uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, 2 gündür yurdu etkisine alan fırtınanın etkisini kaybedeceği belirtilirken çok sayıda il için ise kar uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ve şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesiyle, hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. 28 il için kar yağışı uyarısı veren Meteoroloji vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu. İşte MGM hava durumu ile ilgili son dakika açıklamalar...
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe geliyor. Yapılan son tahminde, 2 gündür yurdu etkisine alan fırtınanın etkisini kaybedeceği belirtilirken çok sayıda il için ise kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Salıyı çarşambaya bağlayan gece Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer hafif kar yağışlarının görülmesini beklemekteyiz" ifadelerini kullandı. 28 il için kar yağışı uyarısı veren Meteoroloji vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu. Peki, hangi illere kar yağacak? 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak? 1 Aralık İstanbul'da yarın hava durumu nasıl, lodos var mı? İşte tüm merak edilenler...
Yavuz, bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın güneyinde ve Ege'de etkisini sürdüren rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar iç bölgelerde kuvvetli bir şekilde devam edeceğini söyledi.
Marmara ve Ege'de dün görülen rüzgarın, bugün özellikle İç Anadolu Bölgesinde 110-120 kilometre/saate ulaştığını belirten Yavuz, yarın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodosun etkili olmasını beklediklerini kaydetti.
Yavuz, bugün Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli kum fırtınalarının görüldüğünü ve bu rüzgarın gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, "Yarın özellikle İç Anadolu'da orta şiddette rüzgarın görülmesini, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülmesini bekliyoruz. Buralarda rüzgarın 50 ila 80 kilometre/saat hızla esmesini bekliyoruz. Kuvvetli rüzgar ve fırtına yarın akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk edecek." dedi.
DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI
Ülkenin iç ve doğu bölgelerinde yağışların sürdüğünü, yarın ve perşembe günü Karadeniz Bölgesinin genelinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Doğu Akdeniz'de süreceğini tahmin ettiklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:
"Salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer hafif kar yağışlarının görülmesini beklemekteyiz. Yarınki yağışların da Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize'den Hopa'ya kadar olan kıyı hattında da çok kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışların, Elazığ, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer özellikle 1000 metrenin üzerindeki yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşların yoğun kar yağışına kadar dikkatli olmasını istiyoruz."