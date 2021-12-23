Başkan Erdoğan'ın ikramı satışları artırdı! Bucak salebinin kilosu 1500 lirada satılıyor
Başkan Erdoğan'ın 2012 yılında gazetecilere ikram etmesiyle ünü artan Bucak salebine sipariş üstüne sipraiş yağıyor. Burdur'un Bucak ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aroması ile bilinen Bucak salebi, kilosu 1500 liradan alıcı buluyor.
Bucak'ta Toros Dağları'nda köylülerin topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarında sıkça tüketiliyor.
Salep, 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp, içime hazır hale geliyor. Tadı ve aromasıyla damakta lezzet bırakan Bucak salebinin, birçok kente satışı yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başbakanlığı döneminde '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarına "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" diyerek ikram etmesi ve bir süre sonra da ilçeye ziyarette bulunmasının ardından ünü artan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok ilinden sipariş ediliyor. Pandemi sürecinde tüketimi artarken, kilosu 1500 liradan satılan salep, 50 ve 100 gramlık paketlerde satışa sunuluyor. Salep, pastane ve kafelerde fincanı 15 liradan içiliyor
Bucak'ta baba mesleğini sürdüren Aziz Gündüz, salebe talebin her geçen gün arttığını söyledi. Kuraklık nedeniyle salep üretiminde azalma yaşandığını anlatan Gündüz, "Bahar mevsiminin kurak geçmesi orkide bitkisinin geç filizlenmesine yol açtı. Filizlendikten sonra yağışların yeterli olmaması nedeniyle de orkide bitki yumruları gelişemedi ve ciddi boyutta rekolte düşüklüğü yaşandı" diye konuştu