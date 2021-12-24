Belgesiz imzasız 10.000, 50.000, 100.000 TL anında hesabınıza geliyor! Nakit paraya sıkışanlar için ihtiyaç kredisi! Halkbank, Akbank…
Nakit para ihtiyacı duyan vatandaşlar soluğu banka şubelerinde alıyor, beklemeden kolay bir şekilde almak istiyor. Anında 10.000, 50.000, 100.000 TL hesabınızda, üstelik belgesiz ve imzasız alabiliyorsunuz. Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası, akbank gibi banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan müşterisi olarak kolayca kredinizi alabilirsiniz. Hangi bankada ihtiyaç kredisinin ne kadar verildiği, faiz oranları ve geri ödeme koşulları ile ilgili bilgiler merak ediliyor. İşte güncel hızlı ihtiyaç kredisi faiz oranları!
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bir an evvel bu sorundan kurtulmak için bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Özel kamu farketmeksizin bankalar birbirleriyle adeta yarış halinde ve belgesiz imzasız hızlı ihtiyaç kredisi sunuyor. Vatandaşlar tek tek banka şubelerini gezmelerine gerek kalmadan güncel faiz oranlarını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Kolayca başvuru yaptıktan sonra anında 10.000, 50.000, 100.000 TL'yi hesabınızda bulabilirsiniz. Halkbank, Yapı Kredi, Akbank gibi daha pek çok bankanın hızlı ihtiyaç kredisi hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
İŞ BANKASI ANINDA KREDİ
Özellikleri:
Anında kredi, nakit ihtiyaçlarınızı bekletmeden kolayca karşılayabilmenizi sağlar.
Anında Kredi Nedir?
Anında Kredi, 100.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.
Kredi tutarı 50.000 TL üzerinde olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı olup 50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay olarak uygulanmaktadır.
Anında Kredi Nasıl Alınır?
Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.
Anında Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
İşCep > Krediler > Kredi Başvurusu Yap > Anında Kredi veya Başvurular > Krediler > Anında Kredi
İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi veya Başvuru-Ürünler > Anında Kredi
Bankamatik > Diğer İşlemler > Başvurular > Anında Kredi
Anında Kredi Başvurusu için Gerekenler
Anında Kredi başvurunuzu İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden 7/24 dilediğiniz zaman hızla ve güvenle yapabilir, başvurunuzun onaylanması durumunda şubeye gitmenize gerek kalmadan kredi kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.**
Kredi başvurunuz, gerek duyulması halinde kredi başvurusu yaparken seçeceğiniz hesabınızın bağlı olduğu İş Bankası Şubesi'ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir