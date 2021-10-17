A101 aktüel kataloğunda 10 TL üzeri 13 üründe indirim! 5 gün içinde fırsatı yakalayan yaşadı! İşte indirim afişi...
A101 16 Ekim aktüel kataloğunda onlarca indirimli ürün satışa çıktı. Bu ürünler arasında Çaykur Tiryaki Çayı, Torku Tahin, Öncü Salça Biber Acı, Çerezya Badem İçi, Çerezya Kuruyemiş Spesiyal Kokteyl, Tursil Sıvı Deterjan, Nescafe Kahve Gold Eko Paket, Ülker Bisküvi Petibör, Torku Kavurma Dana, Pınar Lezzet Keyfi Hindi Büfe Salam, Şahin Pastırma Dana Çemensiz, Ülker Albeni Extra Bar Çikolata Karamelli, Birşah Süt Yarım Yağlı, Pınar Kahvaltı Keyfi Beyaz Peynir ve Tahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Peyniri indirimleri var.
17.10.2021 11:20
- Son Güncelleme: 17.10.2021 11:20
A101'den 12 sayfalık indirim afişi yayınlandı. A101 16 Ekim aktüel kataloğunda 10 TL üzeri 13 üründe indirim var! 5 gün içinde fırsatı kapan kaptı. Kataloğda bu hafta sonu Nimet Su Böreği, Pınar Kahvaltı Keyfi Beyaz Peynir, Şahin Pastırma Dana Çemensiz, Mistral Kağıt Havlu Çift Katlı 6'lı, Adieu Limon Kolonyası, Hair Shine Orkide Özlü Şampuan, Omo Sıvı Deterjan, Ülker Probis Kremalı Bisküvi, Haribo Chamallows Party Yumuşak Şeker, Çıtkırıldım Kraker Baharatlı, Ülker Albeni Extra Bar Çikolata Karamelli ürünleri var.